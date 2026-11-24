Các biện pháp trên được công bố sau khi Brussels đạt thỏa thuận với Bắc Kinh hồi tháng trước về việc giới hạn số lượng ô tô hybrid nhập khẩu từ Trung Quốc ở mức 350.000 chiếc, tương đương khoảng một nửa số xe dự kiến nhập khẩu từ nước này vào EU trong năm 2026.

Hạn ngạch nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 1-12 dưới hình thức biện pháp tự vệ thương mại, áp dụng đối với tất cả các quốc gia xuất khẩu ô tô hybrid lớn sang EU, trong đó có Hàn Quốc, Mexico, Morocco, Serbia và Mỹ.

Để xác định hạn ngạch, Ủy ban châu Âu (EC) đã điều tra dựa trên dữ liệu nhập khẩu thực tế trong 6 tháng cuối năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026. Khi quy đổi hạn ngạch mới theo năm và so sánh với lượng xe nhập khẩu trong kỳ điều tra, Trung Quốc là quốc gia chịu mức hạn chế nghiêm ngặt nhất.

Các biện pháp tạm thời này có thời hạn tối đa 200 ngày, trong khi cuộc điều tra thương mại vẫn tiếp diễn. Nếu EC đề xuất áp dụng các biện pháp chính thức với thời hạn dài hơn, đề xuất này cần nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các quốc gia thành viên EU.