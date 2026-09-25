EU áp dụng tự vệ tạm thời với thép GOES, Việt Nam được loại trừ

EU áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với một số sản phẩm thép điện định hướng dạng hạt từ ngày 25/9/2026; Việt Nam hiện được loại trừ khỏi biện pháp này. Ảnh minh họa.

Theo Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương, Ủy ban châu Âu (EC) đã ban hành Quy định (EU) 2026/2133 về việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với một số mặt hàng thép điện định hướng dạng hạt (GOES).

Quy định có hiệu lực từ ngày 25/9/2026. Biện pháp tự vệ tạm thời được áp dụng trong thời gian 155 ngày, kéo dài đến ngày 26/2/2027.

Trước đó, ngày 27/3/2026, EC thông báo khởi xướng điều tra tự vệ đối với sản phẩm này. Sau quá trình điều tra, ngày 18/9, EC ban hành quy định áp dụng biện pháp tạm thời.

Điểm đáng chú ý đối với doanh nghiệp Việt Nam là trong thông báo về biện pháp tự vệ tạm thời, Việt Nam nằm trong danh sách các nước đang phát triển được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng do có lượng nhập khẩu không đáng kể.

Như vậy, tại thời điểm biện pháp tạm thời bắt đầu có hiệu lực ngày 25/9, sản phẩm GOES có xuất xứ Việt Nam thuộc diện được loại trừ. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa doanh nghiệp có thể bỏ qua diễn biến của vụ việc.

Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các bên liên quan tiếp tục theo dõi và phối hợp, cập nhật thông tin để nhận được hỗ trợ kịp thời. Việc theo dõi đặc biệt cần thiết trong bối cảnh đây mới là biện pháp tự vệ tạm thời và vụ việc vẫn có thể có những diễn biến tiếp theo.

GOES là loại thép điện có tính định hướng hạt, được sử dụng trong các thiết bị điện như máy biến áp và một số thiết bị liên quan đến truyền tải, sử dụng điện.

Từ góc độ doanh nghiệp, việc Việt Nam chưa thuộc phạm vi áp dụng biện pháp tạm thời là yếu tố thuận lợi trước mắt. Tuy nhiên, các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sản phẩm liên quan vẫn cần chủ động theo dõi diễn biến điều tra, số lượng hàng xuất khẩu sang EU cũng như những thay đổi trong chính sách phòng vệ thương mại của thị trường này để kịp thời ứng phó.