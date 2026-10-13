EU áp đặt trừng phạt gần 1.600 cá nhân và doanh nghiệp Nga liên quan ngành công nghiệp vũ khí

Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại Kaja Kallas.

Trong đợt đưa vào danh sách trừng phạt lớn nhất kể từ khi Điện Kremlin phát động cuộc chiến toàn diện tại Ukraine gần 5 năm trước, EU cũng nhắm mục tiêu vào 77 người bị cáo buộc tổ chức, tham gia hoặc điều hành các cuộc “bầu cử giả mạo” tại những vùng lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng.

Thông báo về các biện pháp trừng phạt, Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại Kaja Kallas cho biết hơn một nửa số biện pháp “nhắm vào chuỗi sản xuất tên lửa đạn đạo mà Nga sử dụng để sát hại dân thường Ukraine mỗi ngày”.

“Đây không phải lúc nới lỏng sức ép với Moskva, mà là lúc gia tăng sức ép”, bà Kaja Kallas nói.

EU cho biết các doanh nghiệp này nằm trong danh sách do chính Chính phủ Nga lập, “xác định họ thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự Nga và do đó được nhận trợ cấp”.

EU cho rằng các quan chức điều hành những doanh nghiệp này “đang hỗ trợ tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga”. Theo EU, các biện pháp trừng phạt nhằm vào “những nhà cung cấp cấp trung, được xem là bộ phận cốt lõi của ngành công nghiệp quân sự Nga”.

Các linh kiện và thiết bị do những doanh nghiệp này cung cấp gồm thiết bị điện tử, thông tin liên lạc, hệ thống radar và định vị, hệ thống vệ tinh và tên lửa, cùng thuốc nổ và đạn dược.

Động thái mới nâng tổng số quan chức và “thực thể” của Nga bị EU áp đặt trừng phạt lên hơn 4.500. Danh sách này gồm Tổng thống Vladimir Putin, các tài phiệt bị nghi ủng hộ ông, hàng chục nghị sĩ, cùng các ngân hàng và đội tàu bóng tối vận chuyển dầu trái phép.

Theo ABC News