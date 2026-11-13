EU áp đặt thêm biện pháp trừng phạt đối với Nga, đồng thời hỗ trợ tài chính Ukraine

Ngày 12/11, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp Benjamin Haddad cho biết EU dự kiến thông qua các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào khoảng 150 tổ chức và 50 ngân hàng vào ngày 16/11. Pháp là quốc gia đề xuất phần lớn các tổ chức được đưa vào danh sách mới. Ông Benjamin Haddad khẳng định EU sẽ tiếp tục duy trì sức ép kinh tế đối với Nga, đồng thời bảo đảm sự ủng hộ dành cho Ukraine. Việc mở rộng các biện pháp hạn chế trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng được xem là một phần trong nỗ lực của EU nhằm tăng cường kiểm soát các hoạt động kinh tế liên quan đến Nga. Trước đó, các đại sứ EU đã nhất trí về việc bổ sung 145 cá nhân và tổ chức vào danh sách trừng phạt của khối.

Cùng ngày, phát biểu tại Dublin (Ireland), Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen xác nhận EU đang xây dựng gói trừng phạt thứ 22 nhằm vào Nga và đề xuất hỗ trợ tài chính Ukraine trong năm 2027. Hai đề xuất dự kiến được trình trước cuộc họp tiếp theo của Hội đồng châu Âu. Bà nhấn mạnh EU sẽ tiếp tục duy trì sức ép kinh tế đối với Nga, đồng thời hỗ trợ Ukraine.

Liên quan đến tiến trình ngoại giao, bà von der Leyen hoan nghênh việc đại diện châu Âu tham gia các cuộc đàm phán giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi (UAE), cho rằng sự hiện diện này góp phần bảo vệ lợi ích của châu Âu và đáp ứng đề nghị từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trong khi đó, quan hệ Pháp – Nga tiếp tục xuất hiện căng thẳng sau khi Moskva cấm 4 công dân Pháp nhập cảnh, gồm hai nhà báo và hai nghị sĩ. Paris đã lên tiếng phản đối quyết định này. Các diễn biến cho thấy EU tiếp tục kết hợp sức ép kinh tế với hỗ trợ Ukraine, trong khi triển vọng giải quyết xung đột vẫn phụ thuộc đáng kể vào tiến triển đàm phán giữa các bên.