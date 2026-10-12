EU áp đặt gần 1.600 lệnh trừng phạt mới nhằm vào ngành công nghiệp quân sự Nga

Các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) ngày 12/10 đã thông qua việc bổ sung gần 1.600 mục vào danh sách trừng phạt nhằm vào tổ hợp công nghiệp quân sự Nga, theo thông báo của Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas.

Lá cờ của Liên minh châu Âu. Ảnh: CC BY-SA 2.0

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, bà Kallas cho biết hơn một nửa số mục mới được bổ sung có liên quan đến chuỗi sản xuất tên lửa đạn đạo của Nga. Đây là đợt mở rộng danh sách trừng phạt lớn nhất của EU kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Theo bà Kallas, các biện pháp mới nhằm gây thêm khó khăn cho hoạt động sản xuất vũ khí của Nga, khiến quá trình này kéo dài hơn và tốn kém hơn.

Phát biểu trước cuộc họp Hội đồng Ngoại giao EU tại Luxembourg, bà Kallas cho biết danh sách trừng phạt mới còn liên quan đến các cuộc bầu cử do Nga tổ chức tại những vùng lãnh thổ Ukraine mà Moscow đang kiểm soát. EU coi đây là những cuộc bầu cử không hợp pháp.

Bà Kallas nhấn mạnh EU cần tiếp tục duy trì sức ép đối với Nga, đồng thời kêu gọi EU và Mỹ tăng cường phối hợp trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt, cho rằng sự thống nhất giữa hai bên sẽ gia tăng sức ép đối với Moscow.