ETRI và Busan thử nghiệm AI dự báo ngập đô thị trên dữ liệu thực tế

Busan được lựa chọn làm địa bàn kiểm chứng do đặc điểm ven biển xen kẽ địa hình đồi núi. (Nguồn: livelikeitstheweekend.com)

Ngày 19/8, Viện Nghiên cứu Điện tử và Viễn thông Hàn Quốc (ETRI) cho biết đang phối hợp với Thành phố Busan, Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Xây dựng Hàn Quốc (KICT), Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên Khoáng sản Hàn Quốc (KIGAM) và Viện Nghiên cứu Đường sắt Hàn Quốc (KRRI) để thử nghiệm thực tế nền tảng ứng phó ngập đô thị dựa trên AI.

Dự án nhằm ứng phó tình trạng mưa cực đoan và ngập đô thị ngày càng gia tăng. Busan được lựa chọn làm địa bàn kiểm chứng do đặc điểm ven biển xen kẽ địa hình đồi núi, làm tăng nguy cơ xảy ra đồng thời ngập lụt và các thảm họa địa chất.

ETRI phụ trách phát triển công nghệ cốt lõi, tích hợp dữ liệu lượng mưa, CCTV, mạng lưới thoát nước, hồ chứa, địa hình, công trình, cảm biến và lịch sử ngập lụt.

Điểm mới là “mô hình dự báo ngập” kết hợp mô phỏng vật lý với AI: hệ thống trước hết tái hiện dòng chảy và diễn biến ngập trong môi trường số, sau đó để AI học từ dữ liệu này nhằm phát hiện nguy cơ sớm hơn, dự báo hướng lan của nước và tự động tạo kịch bản ứng phó theo từng tình huống.

Busan sẽ cung cấp dữ liệu đô thị trên toàn thành phố và tiến hành thử nghiệm từng bước tại các khu vực thường xuyên xảy ra ngập, qua đó kiểm chứng độ chính xác và khả năng ứng dụng trong điều kiện thực tế. KICT phụ trách công nghệ dự báo và kiểm soát lũ gắn với hạ tầng đô thị; KIGAM phát triển nền tảng ứng phó thảm họa địa chất dựa trên môi trường địa chất 4D; KRRI tập trung vào khả năng chống chịu của hạ tầng đường sắt trước mưa cực đoan.

Mục tiêu cuối cùng là phát triển từ công nghệ dự báo ngập thành nền tảng an toàn đô thị dựa trên bản sao số, có khả năng phân tích tình hình theo thời gian thực, dự báo nguy cơ và cung cấp cảnh báo, thông tin ứng phó cho chính quyền và người dân.

Dự án được triển khai giai đoạn 2025–2029, với tổng quy mô khoảng 33,8 tỷ won; riêng ETRI thực hiện phần nghiên cứu trị giá khoảng 8,7 tỷ won.

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan)