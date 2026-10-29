Ethiopia ký thỏa thuận mua 4 hệ thống phòng không S-400 của Nga

Ethiopia đã ký thỏa thuận mua 4 hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất, theo thông tin được công bố ngày 28/10.

Động thái này diễn ra cùng thời điểm nước này thông báo tiếp nhận 12 tiêm kích Su-35S, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự.

Thỏa thuận S-400 chưa đi kèm thông tin cụ thể về thời điểm bàn giao. Giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán và lịch trình triển khai các hệ thống cũng chưa được công bố.

Vì vậy, hiện chưa thể xác định khi nào Ethiopia có thể đưa tổ hợp phòng không mới vào trực chiến.

S-400 Triumf là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa do tập đoàn Almaz-Antey của Nga phát triển.

Tổ hợp được thiết kế để đánh chặn nhiều loại mục tiêu trên không, từ máy bay chiến đấu, máy bay ném bom đến tên lửa hành trình và một số loại tên lửa đạn đạo.

Hệ thống có thể sử dụng nhiều dòng tên lửa khác nhau, cho phép lựa chọn phương án đánh chặn tùy theo cự ly và đặc điểm mục tiêu.

Một đơn vị S-400 thường gồm các đài radar phát hiện và theo dõi mục tiêu, sở chỉ huy, xe phóng cùng các phương tiện hỗ trợ.

Cấu hình thực tế có thể thay đổi tùy theo hợp đồng và yêu cầu của khách hàng. Khả năng tác chiến của tổ hợp không chỉ phụ thuộc vào tên lửa mà còn liên quan đến mạng lưới radar, hệ thống chỉ huy và mức độ phối hợp với các lực lượng phòng không khác.

Việc mua S-400 có thể giúp Ethiopia xây dựng thêm lớp phòng thủ tầm xa, bổ sung cho các hệ thống hiện có.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào số lượng đạn tên lửa được cung cấp, năng lực huấn luyện kíp chiến đấu, công tác bảo đảm kỹ thuật và khả năng tích hợp với mạng lưới phòng không quốc gia.

Ethiopia nằm tại khu vực Sừng châu Phi, nơi tình hình an ninh chịu tác động từ các tranh chấp khu vực và những bất ổn kéo dài.

Cùng với việc tiếp nhận tiêm kích Su-35S, thỏa thuận mua S-400 cho thấy Addis Ababa đang hướng tới tăng cường cả năng lực tác chiến trên không lẫn khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa đường không.

Dù vậy, khi chưa có thông tin về tiến độ bàn giao và cấu hình hợp đồng, quy mô năng lực phòng không mới của Ethiopia vẫn cần được đánh giá thận trọng.