Hội nghị Biến đổi Khí hậu Liên hợp quốc lần thứ 31 (COP31) diễn ra tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, từ ngày 9 đến 20/11/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Thị trưởng Addis Ababa, bà Adanech Abiebie cho biết: “Chúng tôi đang chuẩn bị chào đón hơn 100.000 người tham dự COP32 vào năm tới, với quy mô, chất lượng được nâng cao hơn nữa”.

Quốc gia Đông Phi này sẽ đăng cai COP32 vào tháng 11/2027. Sự kiện quy tụ lãnh đạo các quốc gia, nhà đàm phán khí hậu, các nhà khoa học, chuyên gia đổi mới sáng tạo và lãnh đạo các tổ chức quốc tế,... nhằm thúc đẩy nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn cầu.

Bà Abiebie nhấn mạnh cam kết hoàn thành công tác chuẩn bị đúng thời hạn “đạt tiêu chuẩn cao nhất”, thể hiện lòng hiếu khách, sự sáng tạo và tiềm năng của đất nước.

Đồng thời, và Abiebie khẳng định, hội nghị sẽ nâng cao vị thế quốc tế của Ethiopia và để lại một di sản lâu dài cho cả thủ đô Addis Ababa và đất nước.

"Từ hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực hơn nữa để biến COP32 thành một sự kiện toàn cầu thành công và đáng nhớ", bà Abiebie nói.

Trước những yêu cầu phức tạp về hậu cần, an ninh và ngoại giao để tổ chức sự kiện khí hậu hàng đầu thế giới, Chính phủ Ethiopia đã thành lập Ủy ban Chỉ đạo Quốc gia COP32 từ tháng 4 nhằm điều phối và đẩy nhanh công tác chuẩn bị.

Khi công bố thành lập ủy ban liên ngành này, Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed kêu gọi các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp, thống nhất mục tiêu và cùng nỗ lực tổ chức thành công sự kiện.

Ethiopia, quốc gia đông dân thứ hai ở châu Phi sau Nigeria với khoảng 135 triệu người, từ lâu đã phải gánh chịu những tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, như liên tiếp hứng chịu hạn hán nghiêm trọng, lũ lụt, cũng như xói mòn đất.

Là quốc gia đông dân thứ hai ở châu Phi, sau Nigeria, với dân số khoảng 135 triệu người, Ethiopia từ lâu đã chịu những tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, với tình trạng hạn hán kéo dài, lũ lụt và xói mòn đất diễn ra thường xuyên.

Những năm gần đây, Ethiopia từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong các sáng kiến phát triển xanh trên thế giới. Thông qua việc đăng cai COP32, nước này mong muốn nâng cao tiếng nói và vị thế của châu Phi trong các vấn đề khí hậu trên trường quốc tế.