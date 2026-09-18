ETF ngoại giao dịch trong kỳ tái cơ cấu tháng 9: VIX, VPB, HPG và NVL hút dòng tiền lớn

Chứng khoán SSI vừa công bố dự báo danh mục chỉ số MarketVector Vietnam Local Index và STOXX Vietnam Total Market Liquid Index cho kỳ quý IV/2026.

Theo kế hoạch, ngày chốt dữ liệu của kỳ xem xét là 28/8/2026, kết quả được công bố ngày 11/9 và bộ chỉ số mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Trước thời điểm chỉ số mới chính thức có hiệu lực, các ETF ngoại dự kiến thực hiện giao dịch tái cơ cấu vào ngày 18/9. Đáng chú ý, Xtrackers, VanEck, Fubon và các quỹ mô phỏng các bộ chỉ số của FTSE đều có thời điểm cơ cấu trong cùng phiên, qua đó có thể tạo ra lượng giao dịch lớn tại một số cổ phiếu.

Đối với MarketVector Vietnam Local Index, chỉ số được theo dõi bởi VanEck Vietnam ETF. Tại ngày 8/9/2026, quỹ có tổng tài sản ròng (AUM) khoảng 520,6 triệu USD, tương ứng 28,9 triệu chứng chỉ quỹ đang lưu hành.

Từ đầu năm đến ngày 8/9, VanEck Vietnam ETF ghi nhận dòng vốn ròng âm khoảng 52,7 triệu USD. NAV/chứng chỉ quỹ giảm khoảng 4,35%, trong khi AUM giảm 14,15% so với đầu năm.

Theo dự báo của SSI, trong kỳ tái cơ cấu tháng 9, SSB có thể được thêm vào MarketVector Vietnam Local Index nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện của bộ chỉ số. Ở chiều ngược lại, FTS và CEO có khả năng bị loại.

Sau kỳ tái cơ cấu, số lượng cổ phiếu trong danh mục dự kiến ở mức 54 mã.

Đối với STOXX Vietnam Total Market Liquid Index, chỉ số được theo dõi bởi Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF.

Tại ngày 8/9/2026, quỹ có AUM khoảng 384,5 triệu USD, với 9 triệu chứng chỉ quỹ đang lưu hành. Trái với VanEck, Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF ghi nhận dòng vốn ròng vào khoảng 900.000 USD từ đầu năm đến nay.

Trong cùng thời gian, NAV/chứng chỉ quỹ tăng 1,79%, còn AUM tăng khoảng 2,1% so với đầu năm.

Theo dự báo, kỳ cơ cấu lần này không có cổ phiếu mới được thêm vào STOXX Vietnam Total Market Liquid Index, trong khi NKG có thể bị loại. Sau khi hoàn tất điều chỉnh, số lượng cổ phiếu trong chỉ số dự kiến còn 27 mã. Nếu việc NKG bị loại khỏi chỉ số có thể tạo thêm áp lực bán kỹ thuật trong phiên các quỹ hoàn tất tái cơ cấu.

Điểm đáng chú ý trong kỳ tái cơ cấu tháng 9 là thời điểm thực hiện giao dịch của nhiều nhóm ETF có sự trùng nhau.

Bên cạnh các thay đổi liên quan đến MarketVector Vietnam Local Index và STOXX Vietnam Total Market Liquid Index, các quỹ như Fubon và những quỹ mô phỏng các chỉ số toàn cầu của FTSE cũng dự kiến giao dịch trong ngày 18/9.

Theo ước tính của SSI, xét theo khối lượng cổ phiếu, nhóm được dự báo có lượng mua lớn nhất gồm: VIX khoảng 32,2 triệu cổ phiếu; VPB khoảng 30,7 triệu cổ phiếu; HPG khoảng 22,2 triệu cổ phiếu; NVL khoảng 21,7 triệu cổ phiếu; SSB khoảng 17,8 triệu cổ phiếu.

Theo đó, VIX đứng đầu về khối lượng mua dự kiến, với hơn 32 triệu cổ phiếu, cao hơn khoảng 1,5 triệu đơn vị so với VPB. HPG, NVL và SSB cũng nằm trong nhóm có nhu cầu mua dự kiến ở mức hàng chục triệu cổ phiếu.

Nếu dòng tiền thực tế bám sát các ước tính trên, những cổ phiếu này có thể ghi nhận sự gia tăng đáng kể về thanh khoản trong phiên 18/9.

Về số ngày giao dịch, MCH được ước tính có lượng mua tương đương khoảng 10 ngày giao dịch bình quân, tiếp đến là SSB với 7,7 ngày, VPL với 4,7 ngày và VCK với 2,5 ngày.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu được SSI ước tính có thể chịu áp lực bán đáng kể trong kỳ tái cơ cấu.

Cụ thể, SHB được dự báo có lượng bán khoảng 9 triệu cổ phiếu, tiếp đến là KDH khoảng 4,9 triệu cổ phiếu, DXG khoảng 3,8 triệu cổ phiếu và VIC khoảng 3,8 triệu cổ phiếu, CEO khoảng 3,7 tiệu cổ phiếu, STB khoảng 2,91 triệu cổ phiếu.

Nếu xét theo tương quan với thanh khoản bình quân, nhóm có lượng bán tương đối đáng chú ý gồm FTS khoảng 3,3 ngày giao dịch, KBC khoảng 2,3 ngày và NKG khoảng 1,3 ngày.

Đáng chú ý, FTS và NKG đồng thời nằm trong nhóm có khả năng bị loại khỏi các bộ chỉ số trong kỳ xem xét này. Nếu các thay đổi được thực hiện đúng như dự báo, nhu cầu bán từ các quỹ mô phỏng chỉ số có thể tập trung hơn tại thời điểm hoàn tất tái cơ cấu.

Với việc bộ chỉ số mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 21/9/2026, phiên 18/9 là thời điểm đáng chú ý đối với dòng tiền ETF ngoại.

Tại thời điểm tái cơ cấu của nhiều quỹ có thể khiến cung – cầu tại một số cổ phiếu biến động mạnh hơn bình thường. Những mã có khối lượng mua hoặc bán dự kiến lớn, đặc biệt khi tương quan với thanh khoản bình quân ở mức cao, có khả năng ghi nhận sự gia tăng đáng kể về giá trị và khối lượng giao dịch.