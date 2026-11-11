eTax Mobile: Nền tảng số đưa dịch vụ thuế đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp

Tiện ích tra cứu trực quan trên màn hình thiết kế mới

Trải qua nhiều phiên bản nâng cấp ứng dụng eTax Mobile đang ngày càng hoàn thiện theo định hướng phát triển hệ sinh thái "một cửa - một điểm chạm". Trong phiên bản 3.4.2 gần đây, giao diện trang chủ đã được tái thiết kế hoàn toàn để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Khu vực tổng quan hiển thị trực quan các thông tin thiết yếu nhất, giúp người nộp thuế theo dõi ngay tình hình tài chính của mình mà không cần phải thực hiện các thao tác tìm kiếm phức tạp như trước.

Sự thay đổi này xuất phát từ việc nghiên cứu thói quen sử dụng của người nộp thuế nhằm đảm bảo thông tin luôn có sẵn khi cần thiết. Ứng dụng đã được tích hợp với hệ thống định danh điện tử VNeID để đồng bộ dữ liệu và tăng cường bảo mật. Màn hình tra cứu nghĩa vụ thuế được tinh chỉnh chỉ hiển thị các khoản nộp đã được cơ quan thuế xác nhận, lược bỏ những khoản đang chờ xử lý để tránh gây nhầm lẫn. Việc sắp xếp dữ liệu khoa học giúp người dân dễ dàng quản lý dòng tiền và các khoản phải nộp trong kỳ.

Bên cạnh đó ứng dụng cung cấp công cụ tương tác trực tiếp hiệu quả. Người nộp thuế có thể gửi phản hồi ngay tại màn hình "Thông tin nghĩa vụ thuế" nếu phát hiện có sự sai lệch số liệu. Kênh phản hồi nhanh chóng này giúp cơ quan quản lý tiếp nhận thông tin và xử lý kịp thời các vướng mắc, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người nộp thuế.

Nâng cấp tính năng cảnh báo và xử lý hồ sơ tự động

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trên bản nâng cấp eTax Mobile là chức năng cảnh báo sớm về tình trạng tạm hoãn xuất cảnh do nợ đọng thuế. Theo cơ quan chức năng nếu người nộp thuế thuộc diện bị tạm hoãn xuất cảnh trạng thái và chi tiết quyết định sẽ tự động hiển thị ngay trên màn hình tổng quan. Ứng dụng cung cấp chức năng cho phép tải trực tiếp thông báo về thiết bị di động để người dùng có thể lưu trữ và tìm phương án xử lý nợ đọng kịp thời. Khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc không có thông tin cảnh báo phát sinh, hệ thống sẽ tự động ẩn mục này để giữ giao diện gọn gàng.

Ngoài ra ứng dụng cũng được bổ sung tính năng tra cứu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ngay trên trang chủ. Điều này đặc biệt hữu ích vào các kỳ nộp thuế khi hàng triệu hộ gia đình và cá nhân cần thanh toán các khoản thuế đất đai. Việc không cần trực tiếp đến cơ quan nhà nước hay kho bạc giúp tiết kiệm thời gian đáng kể cho xã hội.

Đáng chú ý kể từ đợt nâng cấp ngày 20 tháng 9 năm 2026 ngành Thuế đã tích hợp thêm tính năng thông báo và xác nhận lệ phí trước bạ phương tiện giao thông. Theo quy trình mới ngay sau khi mua xe hệ thống sẽ tự động tính toán lệ phí trước bạ và gửi thông báo đến chủ sở hữu qua eTax Mobile. Người nộp thuế có thể tra cứu thông tin, xác nhận mức phí và thanh toán trực tiếp qua nền tảng liên kết ngân hàng. Đặc biệt sau khi thanh toán thành công hồ sơ đóng lệ phí sẽ được chuyển tự động sang hệ thống của cơ quan Công an để phục vụ cấp biển số xe rút ngắn đáng kể quy trình thủ tục hành chính.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giải đáp chính sách chuyên sâu

Thực hiện định hướng chuyển đổi số của Chính phủ, Tổng cục Thuế đã chủ động đưa công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác hỗ trợ người nộp thuế. Bắt đầu từ tháng 12 năm 2025 hệ thống Chatbot AI đã được tích hợp ngay trên eTax Mobile. Chatbot này không chỉ đóng vai trò tra cứu thông tin đơn thuần mà còn hoạt động như một trợ lý ảo tư vấn trực tuyến 24/7.

Tính năng Chatbot AI giúp người nộp thuế truy vấn ngay lập tức các dữ liệu phức tạp về tình trạng nợ thuế, thông tin cưỡng chế hành chính, hay kết quả quyết toán thuế thu nhập cá nhân và đăng ký người phụ thuộc. Mọi câu trả lời được cá nhân hóa theo từng tài khoản, bảo mật chặt chẽ và xử lý theo thời gian thực. Bằng việc sử dụng ngôn ngữ tự nhiên Chatbot có khả năng hiểu và phản hồi đa dạng các câu hỏi, hướng dẫn hộ kinh doanh mới thành lập thực hiện lập tờ khai thuế, phân loại ngành nghề và nắm bắt rõ kỳ kê khai theo tháng hay quý.

Theo lộ trình phát triển đến tháng 7 năm 2026 hệ thống AI tiếp tục được nâng cấp bổ sung năng lực tư vấn chuyên sâu về chính sách và pháp luật thuế. Tính năng mới cho phép tiếp nhận và giải đáp hàng nghìn câu hỏi về các sắc thuế phí và lệ phí cũng như cách thức lập hóa đơn điện tử. Các câu trả lời được thiết kế thân thiện đi kèm với trích dẫn cụ thể đến từng điều khoản điểm của văn bản quy phạm pháp luật. Hệ thống gắn liên kết trực tiếp vào câu trả lời để người dùng có thể xem nhanh nội dung của luật nghị định hay thông tư liên quan bao gồm cả các bản sửa đổi bổ sung mới nhất.

Điểm đặc biệt của Chatbot AI trên eTax Mobile là khả năng hỗ trợ song ngữ Việt Anh thông qua cả phương thức nhập văn bản và nhận diện giọng nói. Tính năng nhận diện ngôn ngữ thông minh tự động điều chỉnh ngôn ngữ phản hồi theo ngôn ngữ của người hỏi. Ứng dụng cũng cho phép người dùng đánh giá mức độ hài lòng đối với câu trả lời giúp hệ thống tự động học hỏi và liên tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu. Tất cả những nỗ lực này khẳng định cam kết của ngành Thuế trong việc lấy người nộp thuế làm trung tâm kiến tạo một hệ sinh thái dịch vụ công trực tuyến hiện đại thuận tiện và minh bạch.