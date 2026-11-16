Estonia tuyên bố đóng cửa biên giới với Nga sau âm mưu tấn công công ty quốc phòng

Con đường từ Nga dẫn vào Estonia tại cửa khẩu biên giới Luhamaa. Ảnh: Getty Images/Al Jazeera.

Thông báo trên được Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna đưa ra ngày 15/11, ngay sau khi giới chức an ninh nước này bắt giữ 8 nghi phạm trong chiến dịch truy quét xuyên đêm. Nhóm đối tượng này bị cáo buộc lên kế hoạch phóng hỏa cơ sở của Threod Systems – một công ty quốc phòng chuyên sản xuất UAV tại Estonia.

Nhà chức trách tại Tallinn cáo buộc vụ tấn công bất thành này được chỉ đạo trực tiếp bởi Cơ quan Tình báo Quân sự Nga (GRU).

Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Margus Tsahkna khẳng định cứng rắn: "Nga phải hiểu rằng mọi hành động thù địch nhằm vào Estonia đều phải trả giá. Những nỗ lực đe dọa, gây bất ổn hoặc làm suy yếu an ninh của chúng tôi sẽ không bao giờ bị bỏ qua."

Ông Tsahkna nhấn mạnh việc đóng cửa các trạm kiểm soát biên giới sẽ hạn chế khả năng tiến hành các hoạt động phá hoại của Nga tại Estonia, đồng thời tăng cường nỗ lực ngăn chặn các hành vi lách lệnh trừng phạt quốc tế. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao Estonia chưa công bố thời hạn cụ thể của lệnh đóng cửa này. Hiện tại, quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này đang duy trì ba cửa khẩu hoạt động với Nga tại Narva, Luhamaa và Koidula.

Phản ứng trước động thái từ Tallinn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga trả lời hãng thông tấn nhà nước TASS rằng kế hoạch của Estonia chỉ là "một đợt bùng phát mới của tâm lý bài Nga hung hăng và không kiềm chế".

Vụ việc cũng thu hút sự chú ý đặc biệt từ quốc gia láng giềng Latvia. Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Nội vụ Latvia Janis Dombrava đã gửi lời cảm ơn tới Cơ quan An ninh Nội địa Estonia, đồng thời xác nhận trong số những người bị bắt giữ có cả "công dân và người không quốc tịch Latvia".

Trả lời phỏng vấn đài Al Jazeera, ông Marko Mihkelson, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Estonia, nhận định vụ bắt giữ lần này cho thấy Tallinn luôn "sẵn sàng ứng phó nhanh chóng trước các cuộc tấn công tương tự".