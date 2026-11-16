Estonia tuyên bố chuẩn bị đóng cửa biên giới với Nga, Moscow nói gì?

Cửa khẩu biên giới Narva-Ivangorod giữa Nga và Estonia. (Nguồn: Getty Images)

Theo Văn phòng Công tố Estonia, trước đó, ngày 14/11, lực lượng chức năng đã bắt giữ 8 công dân Latvia sau vụ cố ý phóng hỏa nhà máy sản xuất máy bay không người lái Threod Systems ở phía bắc thủ đô Tallinn.

Cơ quan An ninh nội địa Estonia khẳng định, vụ đột nhập và phá hoại này có liên quan Cơ quan Tình báo quân sự Nga (GRU). Trước đó, vào tháng 9, cơ quan chức năng cũng xác định GRU đứng sau vụ phóng hỏa tương tự tại văn phòng của công ty phát triển máy bay không người lái tự hành Milrem Robotics có trụ sở tại Tallinn.

Phát biểu trước truyền thông, Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna nhấn mạnh, việc đóng cửa biên giới là bước đi cần thiết nhằm tăng cường an ninh cho Estonia, hạn chế khả năng gây ảnh hưởng cũng như ngăn chặn các hoạt động thù địch và hành vi né tránh lệnh trừng phạt từ phía Nga.

Dự kiến trong tuần tới, chính phủ Estonia sẽ họp bàn để quyết định biện pháp đóng cửa này mang tính chất tạm thời hay lâu dài.

Phản ứng trước động thái trên, cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moscow sẽ xác minh thông tin. Bà cũng cảnh báo nếu động thái này được triển khai sẽ làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ song phương và Moscow sẽ coi đó là biểu hiện của thái độ mà bà mô tả là “bài Nga”.

Hiện hai nước duy trì 3 cửa khẩu biên giới đường bộ, gồm Narva-Ivangorod, Koidula-Kunichina Gora và Luhamaa-Shumilkino. Trong đó, cửa khẩu Narva-Ivangorod chỉ cho phép người đi bộ qua lại sau khi hoạt động giao thông bằng phương tiện cơ giới bị đình chỉ từ năm 2024; hai cửa khẩu còn lại vẫn phục vụ cả người đi bộ và phương tiện cơ giới.

Các cửa khẩu này là một trong số ít tuyến giao thông đường bộ còn hoạt động giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU) kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát năm 2022. Estonia hiện là thành viên EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).