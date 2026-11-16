Estonia thông báo kế hoạch đóng toàn bộ cửa khẩu biên giới với Nga

Một cửa khẩu nằm tại biên giới Nga và Estonia. Ảnh: TASS

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, ngày 13/11, Ngoại trưởng Tsahkna thông báo trên mạng xã hội X rằng Estonia sẽ đóng tất cả các điểm kiểm soát biên giới với Nga kể từ ngày 1/12. Ông cho biết đã thông báo quyết định này tới những người đồng cấp tại Phần Lan, Latvia và Litva.

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Estonia Igor Taro cho biết chính phủ nước này dự kiến đưa ra quyết định về việc đóng cửa biên giới với Nga trong tuần tới.

Về phía Nga, Bộ Ngoại giao nước này cho biết sẽ xác minh thông tin liên quan đến kế hoạch trên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định nếu thông tin được xác nhận, động thái này sẽ là một biểu hiện khác của thái độ bài Nga.

Bà Zakharova nhấn mạnh Moskva sẽ kiểm chứng các thông tin để xác định tính xác thực của kế hoạch mà phía Estonia công bố.

Hiện có 3 điểm kiểm soát đang hoạt động trên tuyến biên giới giữa Nga và Estonia. Trong đó, cửa khẩu Narva-Ivangorod chỉ dành cho người đi bộ sau khi hoạt động giao thông đường bộ qua đây bị đình chỉ từ năm 2024. Hai cửa khẩu còn lại là Koidula-Kunichina Gora và Luhamaa-Shumilkino vẫn phục vụ cả người đi bộ và phương tiện cơ giới.