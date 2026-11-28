Phát biểu với báo giới tại lễ khai trương Đại sứ quán Estonia ở thủ đô Baku ngày 27/11, Ngoại trưởng Margus Tsahkna xác nhận Estonia sẽ đóng cửa biên giới với Nga từ ngày 1/12. Ông cho biết đây không phải là quyết định mà Estonia mong muốn, nhưng nước này cần có biện pháp ứng phó để bảo đảm an ninh cho châu Âu.

Theo ông Tsahkna, quyết định trên xuất phát từ những quan ngại ngày càng gia tăng về các hành động của Nga nhằm vào các quốc gia châu Âu. Estonia, quốc gia có chung đường biên giới với Nga, cũng ghi nhận sự gia tăng các hoạt động phá hoại và tấn công mà Moskva bị cáo buộc nhằm vào châu Âu.

Trong chuyến thăm Baku, Ngoại trưởng Tsahkna nhấn mạnh việc mở Đại sứ quán Estonia tại Azerbaijan thể hiện cam kết hợp tác lâu dài với khu vực Nam Kavkaz. Ông cho rằng hai nước có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, quan hệ nhân dân, lợi ích và những thách thức chung.

Estonia đặc biệt quan tâm đến vai trò của Azerbaijan trong bảo đảm an ninh năng lượng khu vực và châu Âu, cũng như phát triển Hành lang Trung tâm kết nối châu Á với châu Âu. Bên cạnh đó, Tallinn mong muốn mở rộng hợp tác với Baku trong các lĩnh vực số hóa, trí tuệ nhân tạo, công nghệ, thương mại, giáo dục và du lịch.

Sau cuộc gặp Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, Ngoại trưởng Tsahkna cho biết Liên minh châu Âu (EU) mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác thực chất và lâu dài hơn với Azerbaijan, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng và kết nối khu vực. Estonia cũng ủng hộ tiến trình tự do hóa thị thực giữa Azerbaijan và EU.

Việc Estonia mở đại sứ quán tại Azerbaijan, sau khi thiết lập cơ quan đại diện ngoại giao tại Armenia hồi đầu năm nay, cho thấy Tallinn đang đẩy mạnh hiện diện ngoại giao tại Nam Kavkaz – khu vực ngày càng có ý nghĩa đối với các ưu tiên kinh tế, năng lượng và địa chính trị của châu Âu.