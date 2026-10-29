Estonia lên kế hoạch xây dựng 150 hầm trú ẩn dọc biên giới với Nga

Các hầm trú ẩn dự kiến được xây dựng tại khu vực Ida-Virumaa, giáp biên giới Nga. Ảnh minh họa: Wikimedia Commons

Theo hãng tin ERR của Estonia, các hầm trú ẩn dự kiến được xây dựng tại khu vực Ida-Virumaa, giáp biên giới Nga. Trong số này, khoảng 100 hầm sẽ nằm trên đất công, số còn lại được xây dựng trên đất tư nhân hoặc đất do chính quyền địa phương quản lý. Ông Herem không cung cấp thông tin chi tiết về mục đích sử dụng cụ thể của các công trình này.

Kế hoạch trên được đưa ra trong bối cảnh các quốc gia vùng Baltic tăng cường năng lực phòng thủ và chuẩn bị ứng phó với những tình huống an ninh có thể xảy ra. Những năm gần đây, các nước trong khu vực đã chú trọng nâng cao mức độ sẵn sàng, khuyến khích người dân tăng cường cảnh giác và đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng.

Các quan chức Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng cảnh báo về những nguy cơ an ninh liên quan đến thiết bị bay không người lái (UAV), vi phạm không phận và các hoạt động phá hoại. Trong khi đó, các quốc gia trong khu vực đang củng cố hệ thống phòng không. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, NATO đã tăng cường hiện diện tại sườn phía đông thông qua việc triển khai thêm lực lượng và xây dựng các kế hoạch phản ứng nhanh.

Trước đó, trong tháng 10, quân đội Estonia thông báo sẽ điều chuyển một lữ đoàn sẵn sàng chiến đấu đến vị trí gần biên giới Nga hơn. Cụ thể, Lữ đoàn số 1 sẽ được chuyển đến một căn cứ vừa được mở rộng, cách biên giới Nga chưa đầy 50 km, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống an ninh tiềm tàng.

Hiện chi tiêu quốc phòng của Estonia chiếm 5,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cao hơn mức 5% mà NATO đặt ra.

Tại Latvia, quân đội nước này ngày 26/10 cho biết lữ đoàn NATO đồn trú tại đây đã bắt đầu cuộc diễn tập triển khai lực lượng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, ngày 7/10, Bộ trưởng Nội vụ Litva Martynas Katelynas kêu gọi triển khai quân dọc biên giới với vùng Kaliningrad của Nga, cho rằng đây là biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Về các biện pháp tăng cường an ninh biên giới, Latvia gần đây đã xây dựng hàng rào dài 280 km dọc biên giới với Nga, trong khi Phần Lan hoàn tất hàng rào dài 200 km dọc biên giới với nước này vào tháng 9.