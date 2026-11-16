Estonia đóng tất cả cửa khẩu với Nga sau vụ tấn công hãng sản xuất UAV

Theo báo Guardian, giới chức Estonia cáo buộc vụ việc được thực hiện theo chỉ thị của Cơ quan Tình báo quân sự Nga (GRU).

Sáng 14/11, 8 người đã bị bắt giữ khi đang tìm cách tấn công Threod Systems, một công ty quốc phòng chuyên sản xuất UAV tấn công tầm xa và UAV trinh sát. Không có thương vong hay thiệt hại nào được ghi nhận sau khi đội ngũ an ninh của công ty kịp thời ứng phó với vụ việc.

Cơ quan An ninh Nội địa Estonia (Kapo) hôm 15/11 cho biết vụ tấn công được thực hiện "với mục đích gây nổ và phóng hỏa tòa nhà". Theo đài truyền hình công cộng Estonia ERR, giới chức nước này đã đề nghị tòa án ra lệnh tạm giam 5 trong số những người bị bắt.

Trên biên giới Nga và Estonia có 3 cửa khẩu. Ảnh: Guardian

Thủ tướng Estonia Kristen Michal cho biết, việc đóng cửa biên giới là cần thiết nhằm giảm nguy cơ xảy ra các vụ tấn công tiếp theo, đồng thời "gửi thông điệp rõ ràng rằng những hành động nhằm vào ngành công nghiệp quốc phòng và năng lực phòng thủ của Estonia" là không thể chấp nhận.

Ông liên hệ các vụ tấn công với việc Estonia tiếp tục hỗ trợ Ukraine. "Mục tiêu của Nga là khiến chúng ta sợ hãi, do dự và suy yếu sự ủng hộ dành cho Ukraine. Phản ứng của Estonia sẽ hoàn toàn ngược lại. Chúng tôi sẽ tăng cường an ninh, hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các doanh nghiệp và đồng minh, gia tăng sức ép lên Nga và tiếp tục hỗ trợ Ukraine".

Hiện nay, có 3 cửa khẩu đang hoạt động trên biên giới Estonia và Nga, gồm Narva ở phía Bắc và Koidula, Luhamaa ở phía Nam. Giới chức nước này chưa cho biết việc đóng cửa sẽ kéo dài bao lâu.

Về thông tin Estonia đưa ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với hãng thông tấn nhà nước Tass rằng Nga sẽ kiểm chứng các thông tin. "Chúng tôi sẽ xác minh xem thông tin này có đúng hay không. Nếu đây thực sự là kế hoạch của họ thì chúng sẽ được xem là một biểu hiện khác của tâm lý bài Nga đầy hung hăng và không hề bị kiềm chế".

Theo TASS, cửa khẩu Narva-Ivangorod, chỉ dành cho người đi bộ sau khi đã đóng cửa đối với các phương tiện giao thông vào năm 2024. Hai cửa khẩu còn lại là Koidula-Kunichina Gora và Luhamaa-Shumilkino hiện vẫn mở cho cả người đi bộ và các phương tiện cơ giới.