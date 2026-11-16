Estonia đóng các cửa khẩu biên giới với Nga từ ngày 1/12

Theo đó, lực lượng chức năng Estonia đã bắt giữ 8 người khi nhóm này tìm cách tấn công công ty quốc phòng Threod Systems, chuyên sản xuất UAV tấn công tầm xa và UAV trinh sát. Không có thương vong hoặc thiệt hại về tài sản được ghi nhận nhờ đội ngũ an ninh của công ty kịp thời ứng phó.

Cơ quan An ninh Nội địa Estonia (Kapo) ngày 15/11 cho biết, vụ việc nhằm gây nổ và phóng hỏa tòa nhà. Đài truyền hình công cộng Estonia ERR đưa tin giới chức nước này đã đề nghị tòa án ra lệnh tạm giam 5 trong số 8 người bị bắt. Estonia cáo buộc vụ tấn công được thực hiện theo chỉ thị của Cơ quan Tình báo quân sự Nga (GRU).

Thủ tướng Estonia Kristen Michal cho rằng, việc đóng cửa biên giới là cần thiết để giảm nguy cơ xảy ra các vụ tấn công tiếp theo, đồng thời phát đi thông điệp rằng những hành động nhằm vào ngành công nghiệp quốc phòng và năng lực phòng thủ của Estonia sẽ không được chấp nhận. Ông cũng cho rằng vụ việc có liên quan đến việc Estonia tiếp tục hỗ trợ Ukraine, đồng thời khẳng định nước này sẽ tăng cường an ninh, phối hợp với các doanh nghiệp và đồng minh, cũng như duy trì hỗ trợ Kiev.

Hiện Estonia có ba cửa khẩu đang hoạt động với Nga, gồm Narva ở phía Bắc và Koidula, Luhamaa ở phía Nam. Giới chức Estonia chưa công bố thời hạn đóng cửa.

Phản hồi về thông tin trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moskva sẽ kiểm chứng kế hoạch đóng cửa các cửa khẩu của Estonia. Bà nhận định nếu thông tin này chính xác, đó sẽ là biểu hiện của thái độ bài Nga.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Latvia Janis Dombrava cảm ơn Cơ quan An ninh Nội địa Estonia về hoạt động điều tra, cho biết một số công dân Latvia và người nước ngoài cũng nằm trong số những người bị bắt giữ liên quan đến vụ việc.