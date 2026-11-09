Estonia đề xuất dạy tiếng địa phương thay ngoại ngữ thứ hai

Một số sách và ấn phẩm tiếng địa phương ở Estonia. Ảnh: Eino Pedanik

Bộ Giáo dục Estonia cho biết đã xây dựng dự thảo sửa đổi quy định, theo đó cho phép học sinh tại một số khu vực sử dụng phương ngữ địa phương thay thế môn ngoại ngữ bắt buộc thứ hai trong chương trình phổ thông.

Theo ERR News, môn ngoại ngữ thứ hai hiện thường được học sinh Estonia bắt đầu học từ lớp 7. Theo đề xuất mới, học sinh có thể lựa chọn học một trong những ngôn ngữ địa phương thay cho môn học này.

Chính sách dự kiến áp dụng tại các khu vực có truyền thống sử dụng 12 ngôn ngữ địa phương và biến thể ngôn ngữ vùng miền. Ước tính có khoảng 155 trường phổ thông cơ sở thuộc các khu vực này. Hiện nay, ngôn ngữ địa phương được giảng dạy tại khoảng 15-20 trường phổ thông trên cả nước, chủ yếu là các trường nhỏ ở khu vực nông thôn.

Theo dự thảo, phụ huynh có thể đề nghị nhà trường tổ chức lớp học tiếng địa phương nếu có ít nhất 10 học sinh đăng ký. Tuy nhiên, Liên đoàn Hội đồng Học sinh Estonia đề xuất áp dụng cơ chế tính theo tỷ lệ thay vì quy định một ngưỡng cố định, đồng thời mở rộng cơ hội học tiếng địa phương tại các thành phố lớn. Theo tổ chức này, việc giảng dạy sẽ giúp học sinh chuyển đến nơi khác học tập tiếp tục duy trì mối liên hệ với ngôn ngữ và văn hóa quê hương.

Tổ chức này cũng lưu ý việc đưa tiếng địa phương vào chương trình học cần tránh làm tăng quá mức khối lượng học tập, ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của học sinh. Các vấn đề khác được đề cập gồm kinh phí tổ chức, nguồn giáo viên và nguy cơ học sinh lựa chọn học tiếng địa phương phải đối mặt với thái độ tiêu cực từ bạn bè.

Trong khi đó, Hiệp hội Hiệu trưởng các trường Estonia đề xuất giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa địa phương dưới hình thức môn học tự chọn, trên cơ sở thỏa thuận với cộng đồng dân cư.

Hội đồng Ngôn ngữ Estonia đề nghị làm rõ trách nhiệm tổ chức và cấp kinh phí cho các lớp học, cũng như việc cung cấp giáo viên, tài liệu và hỗ trợ phương pháp giảng dạy. Cơ quan này đồng thời yêu cầu đánh giá tác động của việc thay thế ngoại ngữ thứ hai bằng ngôn ngữ địa phương đối với điều kiện tuyển sinh vào trường trung học phổ thông và cơ hội học tập ở các bậc cao hơn.

Theo các chuyên gia, đề xuất của Bộ Giáo dục Estonia phản ánh nỗ lực cân bằng giữa bảo tồn di sản ngôn ngữ địa phương và bảo đảm các yêu cầu của giáo dục phổ thông. Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả, chính sách cần tính đến cả nhu cầu của cộng đồng, điều kiện thực tế của từng trường và quyền lợi học tập lâu dài của học sinh.