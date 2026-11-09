Esports Việt Nam: Từ sân chơi trực tuyến đến không gian kết nối cộng đồng

Sau 10 năm phát triển, Liên Quân Mobile đã có một hệ thống giải đấu chuyên nghiệp với sự tham gia của nhiều đội tuyển và các thế hệ tuyển thủ nối tiếp nhau. Vòng chung kết Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2026 ngày 7/11 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), đã cho thấy giải đấu thể thao điện tử đang mở rộng trải nghiệm vượt ra ngoài các trận đấu, phản ánh bước tiến của ngành công nghiệp thể thao điện tử trong nước. Sự kiện mang ý nghĩa tổng kết chặng đường một thập kỷ qua, đồng thời mở ra định hướng phát triển cho những chương tiếp theo của ngành công nghiệp esports trong nước.

GIẢI ĐẤU TRỞ THÀNH ĐIỂM HẸN CỦA CỘNG ĐỒNG

Bên cạnh các trận đấu giữa BOOM Esports, Saigon Phantom và FPT Polytechnic nhằm tìm ra chủ nhân mới của Gươm và Khiên Danh Vọng, chương trình còn có các hoạt động giao lưu với tuyển thủ, biểu diễn nghệ thuật và trưng bày những dấu mốc trong lịch sử giải đấu. Các hoạt động này được tổ chức song song với phần thi đấu, mở rộng nội dung sự kiện ngoài khuôn khổ tranh tài chuyên môn.

Sảnh Kỷ Nguyên Danh Vọng Esports vinh danh nhà vô địch qua các mùa giải

Tại vòng chung kết năm nay, ban tổ chức đã lần đầu giới thiệu không gian Hall of Fame – Đại sảnh Kỷ nguyên Danh vọng Esports, trưng bày cúp vô địch qua từng mùa giải của Đấu Trường Danh Vọng. Khu vực này cũng tái hiện thành tích của các đội tuyển từng giành danh hiệu, trong đó có Saigon Phantom, Team Flash và V Gaming – những đại diện của khu vực AOG từng bốn lần giành chức vô địch tại các giải đấu quốc tế.

Hoạt động trưng bày nằm trong chương trình kỷ niệm 10 năm Liên Quân Mobile tại Việt Nam, tập trung vào những đội tuyển và dấu mốc thi đấu qua các mùa giải. Việc đưa lịch sử giải đấu vào một không gian trưng bày trực tiếp là cách mở rộng trải nghiệm của khán giả, thay vì chỉ giới hạn ở việc theo dõi kết quả thi đấu.

Ở trận chung kết tổng, BOOM Esports giành chiến thắng ở ván đầu tiên trước khi FPT Polytechnic điều chỉnh lối chơi, tập trung kiểm soát bản đồ và các mục tiêu để cân bằng thế trận. Tuy nhiên, ở ván thứ sáu, FPT Polytechnic đã giành chiến thắng, đăng quang Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2026. Tuyển thủ FPL.VIT được trao danh hiệu tuyển thủ xuất sắc nhất trận chung kết (FMVP).

BÀI TOÁN PHÁT TRIỂN DÀI HẠN CỦA ESPORTS

Nhìn từ hành trình 10 năm của Liên Quân Mobile, esports tại Việt Nam đã có những bước phát triển đáng chú ý, từ cộng đồng người chơi đến hệ thống giải đấu và các hoạt động trực tiếp dành cho người hâm mộ, hình thành hệ sinh thái thi đấu với các đội tuyển, tuyển thủ, giải đấu và cộng đồng người hâm mộ.

Thể thao điện tử Việt Nam đang mở rộng cả về quy mô thị trường lẫn cộng đồng người chơi. Theo IMARC Group, thị trường esports trong nước đạt 12,4 triệu USD năm 2025 và được dự báo lên 52,3 triệu USD vào năm 2034, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép 17,3% mỗi năm.

Quy mô cộng đồng cho thấy mức độ phổ biến của lĩnh vực này. Theo Sách trắng Thể thao điện tử Việt Nam 2022-2023, cả nước có 28,2 triệu người tham gia các hoạt động giải trí điện tử, tương đương 28,7% dân số. Khoảng 16% dân số theo dõi các giải đấu esports, đưa Việt Nam vào nhóm năm quốc gia Đông Nam Á có lượng người theo dõi cao nhất.

Đội BOOM Esports đang thi đấu

Ở thị trường quốc tế, esports đang mở rộng về quy mô nhưng vẫn đối mặt với bài toán xây dựng nguồn thu ổn định. Theo phân tích của hãng nghiên cứu S&P Global Market Intelligence vừa công bố vào tháng 10/2026, ngành này hiện tạo ra khoảng 2 tỷ USD mỗi năm từ các nguồn như tài trợ, hợp tác thương mại, bán vé và hàng hóa.

Tuy vậy, thách thức để ngành công nghiệp thể thao điện tử tiếp tục tăng trưởng không chỉ là thu hút khán giả cho những giải đấu quy mô lớn, mà còn ở khả năng duy trì sự quan tâm giữa các mùa giải. Báo cáo của S&P Global Market Intelligence cho biết khai thác hiệu quả tệp khán giả trẻ, am hiểu công nghệ và có mức độ tương tác cao sẽ là một trong những yếu tố quyết định khả năng thương mại hóa esports trong thời gian tới.

Chung kết Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2026 khép lại mùa giải bằng chức vô địch của FPT Polytechnic, song cũng là dịp nhìn lại những dấu mốc của cộng đồng esports Việt Nam, cho thấy sự tiếp nối giữa các thế hệ tuyển thủ trong một sân chơi ngày càng mở rộng. Đây cũng là một trong những yếu tố cần thiết để esports Việt Nam tiếp tục phát triển theo hướng chuyên nghiệp và bền vững hơn.