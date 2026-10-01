Esports Việt Nam tranh vé vào chung kết ASIAD

Hôm nay đội tuyển Liên minh huyền thoại tranh vé vào chung kết

Sau khi toàn thắng cả ba trận vòng bảng trước Saudi Arabia, Malaysia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đội tuyển Liên minh huyền thoại Việt Nam giành ngôi nhất bảng A và có mặt tại bán kết. Đây là kết quả cho thấy phong độ ổn định của các tuyển thủ Việt Nam khi đội duy trì sự chủ động về chiến thuật và giành chiến thắng trong cả ba lượt trận.

Theo lịch thi đấu ngày 1.10, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa tại bán kết lúc 7 giờ (giờ Việt Nam). Nếu giành chiến thắng, các tuyển thủ Việt Nam sẽ giành quyền vào trận tranh HCV. Liên minh huyền thoại được xác định là một trong những nội dung thế mạnh của Esports Việt Nam; tại ASIAD 19, Việt Nam từng nằm trong nhóm 4 đội mạnh nhất.

Trước ASIAD 20, đội tuyển có chuyến giao hữu tại Busan (Hàn Quốc), trong đó thi đấu loạt Bo5 với Đội tuyển Quốc gia Hàn Quốc. Trận đấu giúp ban huấn luyện và các tuyển thủ kiểm tra đội hình, nhịp độ thi đấu và các phương án chiến thuật trước khi bước vào Đại hội. Những điều chỉnh từ giai đoạn chuẩn bị đã được thể hiện rõ hơn trong ba trận vòng bảng hôm nay.

Một điểm nóng khác trong ngày là môn bắn súng. Từ 7 giờ 40, Phạm Quang Huy cùng các đồng đội bước vào vòng loại nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam. Chung kết nội dung này dự kiến diễn ra lúc 13 giờ 30, mở ra thêm một cơ hội cạnh tranh huy chương cho bắn súng Việt Nam.

Ở môn bắn cung, Đặng Công Đức sẽ gặp đại diện Hàn Quốc tại tứ kết cung 3 dây nam lúc 11 giờ 34. Nếu vượt qua đối thủ, cung thủ Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu bán kết lúc 12 giờ 25. Trận tranh HCĐ và chung kết lần lượt được tổ chức lúc 12 giờ 44 và 13 giờ 01.

Cầu mây Việt Nam cũng tiếp tục hành trình tại Đại hội sau tấm HCV đôi nữ giành được ngày 29.9. Ở nội dung quadrant, đội nam gặp Ấn Độ lúc 7 giờ, trong khi đội nữ đối đầu Philippines lúc 12 giờ.

Golf bước vào ngày thi đấu thứ hai. Ở nội dung cá nhân nữ, Lê Nguyễn Minh Anh và Nguyễn Khánh Linh xuất phát từ 4 giờ 30. Nội dung cá nhân nam có Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng và Nguyễn Tuấn Anh thi đấu trong buổi sáng.

Các môn võ tiếp tục có nhiều đại diện Việt Nam ra sân. Ở jujitsu, Cấn Văn Thắng tranh tài hạng dưới 62kg nam; Đặng Đình Tùng và Lê Trọng Hoàng thi đấu hạng dưới 69kg nam. Vương Trần Hoài Thương và Phùng Thị Huệ bước vào hạng dưới 48kg nữ. Các trận vòng loại và bán kết bắt đầu từ 7 giờ và 10 giờ 15 tùy hạng cân.

Ở môn vật, Nguyễn Đình Huy thi đấu hạng 60kg vật cổ điển nam, Nguyễn Công Mạnh tranh tài hạng 77kg. Các trận vòng loại trực tiếp bắt đầu từ 8 giờ 30.

Taekwondo Việt Nam cũng chính thức bước vào tranh tài với hai nội dung quyền. Châu Ngọc Tuyết Sang dự vòng loại quyền cá nhân nữ lúc 7 giờ, còn Nguyễn Xuân Thành thi đấu quyền cá nhân nam lúc 9 giờ 30. Taekwondo là môn từng mang về nhiều thành tích đáng chú ý cho Thể thao Việt Nam tại các kỳ ASIAD, với cột mốc HCV đầu tiên của môn này thuộc về Trần Quang Hạ tại Hiroshima 1994.

Ngoài ra, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam gặp Uzbekistan tại vòng phân hạng 9-16 vào 14 giờ.

Ngày 1.10 vì thế mở ra nhiều hướng cạnh tranh đáng chú ý cho Đoàn Thể thao Việt Nam khi Đại hội bước vào giai đoạn cuối. Trong đó, trận bán kết Liên minh huyền thoại, cuộc đấu tứ kết của Đặng Công Đức ở môn bắn cung và nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam được chờ đợi sẽ mang đến thêm những cơ hội huy chương cho Thể thao Việt Nam.