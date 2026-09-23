Esports Việt Nam tạo dấu ấn đầu tiên tại ASIAD 20

Đội tuyển Naraka: Bladepoint Việt Nam đã có màn khởi đầu đầy ấn tượng tại ASIAD 20. Ảnh: VIRESA

Trong ngày thi đấu đầu tiên của môn Esports tại ASIAD 20, đội tuyển Naraka: Bladepoint Việt Nam lần lượt vượt qua Hồng Kông - Trung Quốc, Philippines và Đài Bắc Trung Hoa với cùng tỷ số 2-0. Sau 3 trận, đội tuyển Việt Nam có 6 game thắng, không để thua game nào, qua đó đứng đầu bảng B.

Thành tích này đánh dấu màn khởi đầu ấn tượng của Esports Việt Nam tại ASIAD 20. Các vận động viên Việt Nam duy trì phong độ ổn định, thể hiện khả năng kiểm soát thế trận, phối hợp hiệu quả và tận dụng tốt những thời điểm quyết định trong từng game đấu.

Không chỉ giành ngôi đầu bảng, việc toàn thắng mà không để thua một game nào giúp đội tuyển Naraka: Bladepoint Việt Nam tạo được lợi thế về tinh thần trước khi bước vào vòng bán kết. Đây cũng là kết quả cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đội tuyển trong quá trình hướng tới đấu trường ASIAD.

Tại bảng A, đội tuyển Trung Quốc cũng có thành tích toàn thắng khi lần lượt đánh bại Malaysia, Indonesia và Thái Lan với cùng tỷ số 2-0. Trong khi đó, Thái Lan xếp thứ hai để giành quyền vào bán kết.

Theo kết quả phân bảng, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở bán kết. Trận đấu diễn ra lúc 13h ngày 24-9 (giờ Nhật Bản) tại khu vực thi đấu môn Esports ở Aichi Sky Expo.

Sau màn trình diễn thuyết phục ở vòng bảng, đội tuyển Naraka: Bladepoint Việt Nam đang đứng trước cơ hội tiếp tục tạo dấu ấn cho Esports Việt Nam tại ASIAD 20. Tuy nhiên, để giành quyền vào chung kết, các vận động viên Việt Nam sẽ phải duy trì sự tập trung, khả năng thích ứng chiến thuật và bản lĩnh thi đấu trước đối thủ Thái Lan.