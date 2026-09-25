ESG và quản trị số: 'Vé thông hành' để doanh nghiệp Lâm Đồng vươn ra toàn cầu

Tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức Diễn đàn “Thực hành ESG và Quản trị số: Vé thông hành vào chuỗi giá trị toàn cầu”

Đây là sự kiện mở đầu Tuần lễ Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng năm 2026 với chủ đề: “Chuyển đổi Kép – Xanh và Số”.

Tại diễn đàn, các đại biểu và chuyên gia đã tập trung trao đổi những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Lâm Đồng, về tiếp cận công nghệ, nguồn vốn xanh, tín dụng ưu đãi; tăng cường liên kết với ngân hàng, tổ chức tư vấn, cơ sở nghiên cứu và các tổ chức hỗ trợ để từng bước nâng cao năng lực quản trị, thực hiện chuyển đổi số và chuyển đổi xanh hiệu quả.

Đại biểu tham dự Diễn đàn

Các đại biểu đã đưa ra nhận định, nếu như trước đây doanh nghiệp chủ yếu cạnh tranh bằng giá, chất lượng, tiến độ giao hàng và khả năng mở rộng thị trường, thì ngày nay những tiêu chí đó vẫn rất quan trọng nhưng đã không còn đủ để đảm bảo khả năng cạnh tranh thành công của doanh nghiệp.

Ông Bùi Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch VCCI cho biết: “Luật chơi của thị trường quốc tế đang thay đổi rất nhanh. Khách hàng quan tâm nhiều hơn đến nguồn gốc nguyên liệu. Các thị trường phát triển đặt ra yêu cầu ngày càng cao về môi trường, phát thải carbon, bao bì, sản phẩm xanh, trách nhiệm xã hội và tính minh bạch trong quản trị”.

Chủ đề của Diễn đàn chủ yếu xoay quanh việc Thực hành ESG và Quản trị số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thực tiễn cho thấy thương mại xanh đang dần trở thành một “luật chơi” mới để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Các yêu cầu về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn kỹ thuật xanh ngày càng trở nên phổ biến và trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp.

TS. Nguyễn Minh Thảo, Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính, Bộ Tài chính nhận định: “Thương mại xanh không còn là lựa chọn mà đang trở thành “luật chơi” mới để doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu”.

Cùng với đó, các nhà nhập khẩu, các tập đoàn lớn và các nhà đầu tư ngày càng yêu cầu doanh nghiệp phải có khả năng cung cấp dữ liệu, chứng minh và giải trình về quá trình sản xuất của mình.

Ông Bùi Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch VCCI cho rằng thương mại xanh là xu thế tất yếu hiện nay

“Việc áp dụng các tiêu chuẩn ESG giúp doanh nghiệp nhìn nhận đầy đủ hơn những tác động về môi trường, xã hội và quản trị; từ đó nhận diện rủi ro, nâng cao trách nhiệm và xây dựng niềm tin với khách hàng, đối tác, người lao động và nhà đầu tư.

Đồng thời, khi chuyển đổi số kết hợp với chuyển đổi xanh, doanh nghiệp có thể hình thành một hệ thống quản trị dựa trên dữ liệu, trong đó các thông tin về sản xuất, năng lượng, nguyên liệu, phát thải, chất lượng sản phẩm và chuỗi cung ứng được quản lý ngày càng minh bạch”, ông Bùi trung Nghĩa cho biết thêm.

Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng có hơn 30 ngàn doanh nghiệp đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực như khai khoáng, chế biến hàng xuất khẩu, du lịch và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao..., trong đó nhiều sản phẩm có tiềm năng tham gia sâu vào thị trường quốc tế như cà phê, nông sản, rau củ quả, thực phẩm chế biến...

Tỉnh Lâm Đồng có nhiều tiềm năng, lợi thế để tham gia sâu vào lĩnh vực chế biến hàng xuất khẩu, du lịch và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Sản phẩm xuất khẩu của tỉnh đã có mặt tại nhiều thị trường trên thế giới. Trong đó, châu Á chiếm tỉ trọng lớn nhất với 60,6%, tiếp đến là châu Âu 26%, châu Mỹ 7%, châu Phi 5% và châu Úc 1,4%.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, doanh nghiệp tại địa phương muốn đi xa hơn thì không thể chỉ dừng ở câu chuyện có sản phẩm để bán mà phải tiến tới có sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường, có dữ liệu để chứng minh, có hệ thống quản trị để kiểm soát và có năng lực giải trình với đối tác.

Đó chính là sự thay đổi rất căn bản, cần thiết để doanh nghiệp có thể duy trì được đơn hàng, thị trường trong bối cảnh hiện nay. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp Lâm Đồng bước vào các chuỗi giá trị có yêu cầu cao hơn.

Tuy nhiên việc thực hành và đáp ứng các tiêu chuẩn xanh vẫn còn nhiều hạn chế

Ông Bùi Trung Nghĩa gợi ý: “Hiện nay phần lớn các doanh nghiệp ở Lâm Đồng có quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Do đó, trong quá trình triển khai và thực hiện các cam kết cũng như tiêu chuẩn cụ thể của ESG, rất cần sự liên kết, hợp tác và chia sẻ thông tin giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp; giữa doanh nghiệp với ngân hàng, tổ chức tư vấn, các trường đại học, viện nghiên cứu… để doanh nghiệp Lâm Đồng có thể tiếp cận được các hỗ trợ về công nghệ, vốn xanh, tín dụng ưu đãi và năng lực quản trị, từ đó có thể thực hiện chuyển đổi số và chuyển đổi xanh một cách phù hợp và hiệu quả nhất”.

Tại Diễn đàn, đại diện VCCI cũng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình nâng cao năng lực quản trị và hội nhập quốc tế; tăng cường cung cấp thông tin, kết nối chuyên gia, tổ chức đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp từng bước tiếp cận các chuẩn mực mới của thị trường.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng còn diễn ra các khóa đào tạo khai thác Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả kinh tế tư nhân cấp tỉnh (BPI), đào tạo chuyên sâu về ghi nhãn thực phẩm và lập báo cáo ESG trong 2 ngày 24 và 25.9.