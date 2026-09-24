ESG phải thể hiện được tác động tới dòng tiền

IR phải giúp nhà đầu tư nhìn thấy giá trị thực

Chia sẻ tại Diễn đàn chuyên sâu về quan hệ nhà đầu tư (IR Views), trong khuôn khổ IR Awards 2026 diễn ra sáng 24/9 tại TP. Hồ Chí Minh, ông Darren Wang, Giám đốc Truyền thông Nhà đầu tư và Phát triển Chuyên môn tại Viện Quan hệ Nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc), cho rằng quan hệ nhà đầu tư (IR) không đơn thuần là hoạt động truyền thông.

Theo ông Darren Wang, nhà đầu tư quyết định rót vốn dựa trên giá trị thực của doanh nghiệp, thay vì cách truyền thông được trau chuốt. Vì vậy, vai trò của IR là giúp những giá trị thực chất của doanh nghiệp được thể hiện rõ ràng hơn với thị trường.

Ông Darren Wang, Giám đốc Truyền thông Nhà đầu tư và Phát triển Chuyên môn tại Viện Quan hệ Nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc).

Doanh nghiệp cũng không nên chỉ tập trung vào kết quả từng quý. “Các số liệu theo quý chỉ là một phần của bức tranh và nhà đầu tư muốn biết ngành đang thay đổi ra sao, vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp như thế nào, cũng như khả năng tạo ra giá trị trong nhiều năm tới”, ông Darren Wang cho biết.

Bên cạnh đó, niềm tin cũng được xem là một loại tài sản của doanh nghiệp. Tài sản này được tích lũy thông qua việc cung cấp thông tin nhất quán, chính xác trong cả giai đoạn thuận lợi lẫn khó khăn, qua đó hỗ trợ khả năng định giá của doanh nghiệp trên thị trường.

ESG phải đi vào bài toán kinh doanh

Ở góc nhìn khác, bà Daniela Peeva, Chủ tịch Hiệp hội các Giám đốc Quan hệ Nhà đầu tư Bulgaria (ABIRD), cho rằng cách làm IR truyền thống tại châu Âu đã thay đổi đáng kể trong khoảng 5 năm trở lại đây, do kỳ vọng của nhà đầu tư đối với doanh nghiệp niêm yết ngày càng cao.

Bà Daniela Peeva, Chủ tịch Hiệp hội các Giám đốc Quan hệ Nhà đầu tư Bulgaria (ABIRD).

“Nếu IR truyền thống chủ yếu tập trung vào các chỉ tiêu như doanh thu, EBITDA, EPS, cổ tức, dòng tiền hay nợ, thì cách tiếp cận hiện nay đã mở rộng sang cả những rủi ro tài chính và phi tài chính. Trong đó, ESG ngày càng được tích hợp vào chiến lược kinh doanh và câu chuyện đầu tư của doanh nghiệp”, bà Daniela Peeva nói và cho biết ESG chỉ thực sự được thị trường ghi nhận khi nhà đầu tư nhìn thấy tác động cụ thể tới hoạt động kinh doanh.

Chẳng hạn, đầu tư nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng không nên chỉ được thể hiện như một hoạt động về môi trường. Doanh nghiệp cần chỉ ra khoản đầu tư đó giúp giảm chi phí vận hành như thế nào, hạn chế rủi ro từ giá năng lượng hay giá carbon ra sao, từ đó tác động thế nào tới biên lợi nhuận và dòng tiền trong tương lai.

Về mặt định giá, bà Daniela Peeva cho rằng ESG có thể tác động đến cả dòng tiền và mức độ rủi ro của doanh nghiệp. Việc sử dụng năng lượng, tài nguyên hiệu quả có thể giúp giảm chi phí vận hành; trong khi quản trị tốt rủi ro pháp lý, khí hậu hay uy tín có thể góp phần giảm chi phí vốn.

Theo bà Daniela Peeva, những doanh nghiệp có cách tiếp cận ESG tốt không tách ESG thành một câu chuyện riêng mà đưa các yếu tố này vào chính luận điểm đầu tư. Điều quan trọng là công bố doanh nghiệp đã thực hiện những hoạt động ESG nào và cho nhà đầu tư thấy các hoạt động đó tác động ra sao tới chi phí, rủi ro, dòng tiền và triển vọng kinh doanh.

IR cần củng cố niềm tin trong môi trường số

Nhìn về thị trường Việt Nam, nhà báo Nguyễn Như Hùng, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống (FiLi), nhận định việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp sẽ kéo theo dòng vốn quốc tế khắt khe hơn về tính minh bạch, kỷ luật công bố thông tin và khả năng đối chiếu dữ liệu.

Các diễn giả tại diễn đàn cho rằng, ESG chỉ thực sự có ý nghĩa với nhà đầu tư khi doanh nghiệp cho thấy tác động cụ thể tới chi phí, rủi ro, dòng tiền và giá trị dài hạn.

Cùng với đó, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số đang đẩy nhanh tốc độ phân tích dữ liệu, buộc doanh nghiệp phải phản ứng nhanh và quản trị rủi ro thông tin tốt hơn. Tuy nhiên, công nghệ không thể thay thế nền tảng cốt lõi là niềm tin và kỳ vọng. Do đó, IR cần chủ động duy trì đối thoại, giúp nhà đầu tư hiểu rõ doanh nghiệp đang ở đâu, tiến về đâu và làm cách nào để kiến tạo giá trị bền vững.

IR Awards 2026 đã khảo sát hoạt động công bố thông tin của 685 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong 12 tháng, từ ngày 1/5/2025 đến 30/4/2026. Kết quả có 459 doanh nghiệp, tương đương 67%, đạt Chuẩn Công bố thông tin 2026. Từ nhóm này, 36 doanh nghiệp được lựa chọn vào vòng đề cử IR Awards theo các nhóm vốn hóa. Đáng chú ý, chương trình năm nay cũng lần đầu đưa “Website IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất” thành một hạng mục đánh giá độc lập, phản ánh vai trò ngày càng lớn của các nền tảng số trong hoạt động công bố thông tin và tương tác với nhà đầu tư.