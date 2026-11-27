Chiều 26/11, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng công bố thông tin phát triển bền vững cho công ty đại chúng”. Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026).

Phát biểu tại hội thảo, ông Vũ Chí Dũng, Trưởng ban Pháp chế - Đối ngoại, UBCKNN, cho biết các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) đang ngày càng tác động sâu rộng đến hoạt động phân tích và quyết định đầu tư trên thị trường tài chính toàn cầu.

Theo ông Dũng, công bố thông tin phát triển bền vững đang dần chuyển từ cơ chế tự nguyện sang áp dụng các chuẩn mực thống nhất. Cùng với đó, yêu cầu về tính nhất quán, khả năng so sánh và độ tin cậy của thông tin cũng ngày càng cao.

Ông Vũ Chí Dũng, Trưởng ban Pháp chế - Đối ngoại, UBCKNN: "ESG cần được nhìn nhận không chỉ là nghĩa vụ tuân thủ mà còn là công cụ cải thiện quản trị, năng lực cạnh tranh và giá trị doanh nghiệp" - Ảnh: chinhphu.vn

Xu hướng này đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ cải thiện chất lượng báo cáo mà còn phải đưa các yếu tố ESG vào chiến lược kinh doanh, quản trị công ty và quản lý rủi ro. Đây là cơ sở để doanh nghiệp hướng tới tạo dựng giá trị bền vững trong dài hạn.

Tại Việt Nam, UBCKNN đang từng bước thúc đẩy phát triển bền vững trên thị trường chứng khoán thông qua việc hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao chất lượng quản trị và tăng cường minh bạch thông tin.

Trong năm 2026, cơ quan này đã ban hành Bộ Nguyên tắc quản trị công ty Việt Nam vào ngày 3/2 và Sổ tay hướng dẫn công bố thông tin theo Bộ Nguyên tắc vào ngày 30/9. Các tài liệu được xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và áp dụng những thông lệ quản trị tiên tiến.

Đặc biệt, từ ngày 21/9/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. Trong bối cảnh đó, chất lượng công bố thông tin ESG có ý nghĩa ngày càng lớn đối với việc nâng cao chất lượng doanh nghiệp niêm yết, củng cố niềm tin thị trường và tăng khả năng thu hút vốn đầu tư quốc tế.

UBCKNN định hướng tiếp tục hoàn thiện các quy định về công bố thông tin phát triển bền vững theo hướng tiệm cận chuẩn mực quốc tế, đồng thời bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế trong nước.

Cơ quan quản lý cũng nhấn mạnh ESG cần được nhìn nhận vượt ra ngoài phạm vi nghĩa vụ tuân thủ. Việc thực hiện các tiêu chí phát triển bền vững có thể trở thành công cụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản trị, cải thiện năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị.

Đồng quan điểm, ông Ikeda Hiroyuki, Phó Trưởng đại diện JICA Việt Nam, nhận định thị trường vốn minh bạch và đáng tin cậy là nền tảng quan trọng để thu hút đầu tư tư nhân cũng như các nguồn vốn trong nước và quốc tế.

Ông Ikeda cho rằng, bên cạnh kết quả tài chính, nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến cách thức doanh nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng chiến lược nhân sự và thiết lập cơ chế quản trị.

Do đó, công bố ESG với chất lượng cao không chỉ giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư mà còn góp phần nâng cao giá trị doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. JICA đang hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy quá trình này thông qua các hoạt động hợp tác kỹ thuật và hỗ trợ tài chính.

Chuẩn hóa công bố ESG cần gắn với lộ trình thực hiện

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế tại hội thảo, bà Nakagawa Yoko, chuyên gia JICA, Viện Nghiên cứu Daiwa (Nhật Bản), cho biết trước đây, sự tồn tại của nhiều bộ tiêu chuẩn và khuôn khổ báo cáo phát triển bền vững khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình thực hiện.

Việc sử dụng các tiêu chuẩn khác nhau cũng làm hạn chế khả năng so sánh thông tin giữa các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cơ chế công bố tự nguyện có thể dẫn đến tình trạng doanh nghiệp chỉ lựa chọn những thông tin có lợi để đưa vào báo cáo.

Theo bà Nakagawa, sự ra đời của Hội đồng Chuẩn mực bền vững quốc tế (ISSB) cùng việc ban hành hai chuẩn mực IFRS S1 và IFRS S2 vào tháng 6/2023 đã tạo dấu mốc quan trọng trong quá trình chuẩn hóa thông tin phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.

Hai chuẩn mực này tập trung vào bốn trụ cột gồm quản trị, chiến lược, quản lý rủi ro, chỉ số và mục tiêu. Trọng tâm là cung cấp thông tin về những rủi ro và cơ hội liên quan đến phát triển bền vững có khả năng ảnh hưởng đến triển vọng của doanh nghiệp.

Tại Nhật Bản, các chuẩn mực công bố ESG được xây dựng theo hướng tương thích với ISSB. Việc áp dụng được triển khai theo lộ trình, bắt đầu từ nhóm doanh nghiệp có vốn hóa lớn trên thị trường Prime, sau đó từng bước mở rộng sang các nhóm doanh nghiệp khác.

Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp có thêm thời gian chuẩn bị nguồn lực, hoàn thiện hệ thống dữ liệu và nâng cao năng lực thực hiện báo cáo trước khi các yêu cầu được áp dụng rộng rãi.

Theo chuyên gia JICA, việc thống nhất chuẩn mực công bố ESG mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đối với doanh nghiệp, quá trình này hỗ trợ nhận diện rủi ro, cơ hội kinh doanh và nâng cao chất lượng các quyết định quản trị. Đối với nhà đầu tư, thông tin được chuẩn hóa giúp tăng khả năng so sánh, đánh giá và đối thoại với doanh nghiệp.

Tuy nhiên, quá trình triển khai ESG vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Dữ liệu phục vụ báo cáo thường nằm rải rác tại các bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp. Việc đánh giá tác động tài chính của biến đổi khí hậu, thu thập dữ liệu phát thải trong toàn bộ chuỗi giá trị và bảo đảm độ tin cậy của thông tin đều đòi hỏi quy trình phối hợp chặt chẽ cùng nguồn lực phù hợp.

Từ kinh nghiệm quốc tế, bà Nakagawa khuyến nghị doanh nghiệp nên triển khai ESG theo từng giai đoạn, bắt đầu bằng việc xác định những vấn đề trọng yếu có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp từng bước mở rộng phạm vi công bố và nâng cao chất lượng dữ liệu.

Như vậy, chuẩn hóa thông tin ESG không chỉ là sự thay đổi về phương thức lập báo cáo mà còn là quá trình nâng cấp hệ thống quản trị và tăng cường minh bạch trong hoạt động doanh nghiệp.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để thị trường chứng khoán Việt Nam nâng cao sức hấp dẫn, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng bền vững.