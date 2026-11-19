Ngày 19/11, tại Phân hiệu Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long (UEH Mekong) và Khoa Kinh tế – Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), Baker Tilly A&C phối hợp cùng ACCA tổ chức Hội thảo Đối thoại ESG Mekong 2026 với chủ đề “ESG – Hộ chiếu xanh cho nông sản Đồng bằng sông Cửu Long: Chính sách, thực tiễn và cơ hội cho doanh nghiệp, tổ chức tài chính trong chuỗi giá trị nông nghiệp”. Hội thảo quy tụ đông đảo đại diện doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu nông sản, hợp tác xã, ngân hàng, cơ quan quản lý, giảng viên và sinh viên trong khu vực.

Thanh long tại Đồng bằng sông Cửu Long được thu mua, sơ chế phục vụ xuất khẩu. (Ảnh: Trung Ngãi).

Tại hội thảo, các chuyên gia nhận định ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) không còn là xu hướng mà đã trở thành điều kiện quan trọng để hàng hóa tiếp cận các thị trường xuất khẩu và nguồn vốn chất lượng cao. Bên cạnh chất lượng và giá thành, các tiêu chí như phát thải, truy xuất nguồn gốc, minh bạch dữ liệu và trách nhiệm xã hội ngày càng được các nhà nhập khẩu, tổ chức tài chính và nhà đầu tư coi trọng. Đây được xem là “hộ chiếu xanh” giúp nông sản Đồng bằng sông Cửu Long giữ vững thị trường truyền thống, đồng thời mở rộng cơ hội vào các thị trường có giá trị cao.

Các tham luận tại hội thảo tập trung phân tích xu hướng ESG trên thế giới và tại Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm quản trị carbon, phát triển chuỗi cung ứng bền vững, tài chính xanh cũng như những yêu cầu mới của thị trường đối với doanh nghiệp nông nghiệp. Phiên tọa đàm với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, ngân hàng, doanh nghiệp và chuyên gia cũng trao đổi nhiều giải pháp thúc đẩy nông nghiệp phát thải thấp, xây dựng dữ liệu ESG và nâng cao chất lượng báo cáo phát triển bền vững.

TS. Nguyễn Thị Thý Liễu, Giám đốc UEH Mekong phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Trung Ngãi).

TS. Nguyễn Thị Thý Liễu, Giám đốc UEH Mekong, cho biết UEH Mekong mong muốn trở thành nơi doanh nghiệp, cơ quan quản lý và nhà trường trong khu vực thường xuyên gặp gỡ, kết nối để cùng giải quyết những vấn đề thực tiễn của Đồng bằng sông Cửu Long. Theo bà, việc tăng cường hợp tác giữa các bên sẽ góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững và từng bước hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đại diện Ban tổ chức cũng cho rằng nhiều doanh nghiệp đã tạo ra sản phẩm chất lượng nhưng vẫn thiếu dữ liệu để chứng minh với đối tác và ngân hàng. Vì vậy, việc từng bước đo lường, quản lý các chỉ số ESG sẽ là nền tảng giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội xuất khẩu.

Dịp này, các đơn vị tổ chức giới thiệu nhiều chương trình đồng hành như đánh giá mức độ sẵn sàng ESG, kiểm kê khí nhà kính, đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và kết nối doanh nghiệp với nhà trường, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long chuyển đổi theo hướng phát triển bền vững.