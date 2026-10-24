ESG là gì mà bầu Đức lập cả Uỷ ban phát triển?

Ngày 23/10, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HAG) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua việc thành lập Ủy ban Phát triển Bền vững ESG (Ủy ban ESG) trực thuộc HĐQT để triển khai và giám sát các hoạt động liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị của công ty. Như vậy, HAG thuộc nhóm doanh nghiệp niêm yết chủ động thiết lập Ủy ban ESG chuyên trách trực thuộc HĐQT, thể hiện cam kết cụ thể thay vì chỉ tuyên bố.

Ủy ban ESG sẽ định hướng, điều phối và giám sát việc thực hiện các cam kết ESG của công ty và các đơn vị thành viên trong tập đoàn, bảo đảm các hoạt động của toàn tập đoàn được thực hiện theo hướng phát triển bền vững, tuân thủ pháp luật địa phương và tiệm cận các thông lệ quốc tế tốt nhất về ESG.

Bầu Đức nói Ban ESG là cần thiết khi HAGL tiến tới xuất khẩu cà phê ra thế giới từ năm 2027.

Nhân sự của Ủy ban ESG gồm 6 người, trong đó có 2 tiến sĩ, 3 thạc sĩ, với chuyên môn sâu về nông nghiệp, tài chính và quản trị. Cụ thể, ông Nguyễn Xuân Thắng - Tổng giám đốc Hoàng Anh Gia Lai - sẽ giữ chức vụ Trưởng ban; bà Hà Kiết Trân - thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, thành viên HĐQT Công ty CP quản lý quỹ OCB Capital - giữ chức vụ Phó ban phụ trách tài chính; ông Phan Việt Hà - Phó viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên - giữ chức vụ Phó ban phụ trách kỹ thuật cùng 3 người là thành viên.

Chia sẻ với báo chí, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) khẳng định: “ESG hiện rất quan trọng, đặc biệt với những công ty làm nông nghiệp lớn”.

Ông cho biết, trên cơ sở một nhóm người có kiến thức chuyên về bền vững nhằm đáp ứng được các tiêu chuẩn xuất khẩu đang có, thì HAGL quyết định lập thành một Ủy ban ESG. Chưa kể, các quỹ đầu tư và ngân hàng cũng tăng cường yêu cầu về ESG nên HAGL quyết định lập một ban chuyên biệt thuộc HĐQT.

“Ủy ban ESG gồm 6 người, Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Thắng sẽ là Trưởng ban. 5 nhân sự còn lại đều là tiến sĩ, thạc sĩ chuyên về phát triển ngành nông nghiệp bền vững. Mình làm nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp xanh thì đến lúc cần có một tổ chức bài bản về ESG. Điều này cũng đặc biệt quan trọng cho HAGL khi tiến đến xuất khẩu cà phê ra thế giới từ năm 2027”, bầu Đức nói thêm.

Trước khi thành lập Ủy ban ESG chuyên trách, doanh nghiệp bầu Đức cũng đã công bố và triển khai một số nội dung liên quan đến phát triển bền vững.

Tại Báo cáo thường niên 2025, doanh nghiệp đã tích hợp nội dung báo cáo tác động môi trường và xã hội. Trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, tập đoàn triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn bằng cách sử dụng phụ phẩm chuối làm thức ăn chăn nuôi heo, đồng thời xử lý chất thải chăn nuôi bằng trùn quế và ruồi lính đen để tạo phân bón hữu cơ.

Toàn bộ 2.000ha sầu riêng tại Việt Nam, Lào và Campuchia được HAGL hiện được quy hoạch theo vùng trồng tập trung và áp dụng tiêu chuẩn canh tác GLOBALG.A.P. Tiêu chuẩn này yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng phân bón trong danh mục cho phép và đảm bảo tính bền vững cho hệ sinh thái đất.

Doanh nghiệp cũng trang bị hệ thống tưới nhỏ giọt và tưới phun mưa giúp giảm 50% đến 70% lượng nước tiêu thụ so với tưới thông thường, thử nghiệm điện mặt trời áp mái công suất 1,6 MWp tại trang trại chăn nuôi, đồng thời hợp tác với Ngân hàng TMCP Phương Đông, Chứng khoán OCBS và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên về tài chính xanh và kỹ thuật canh tác.