Theo báo cáo đăng tải trên Cổng thông tin Cục Thống kê tháng 1/2026, khu vực công nghiệp chiếm khoảng 52-55% tổng nhu cầu điện tại Việt Nam. Trong khi đó, Bộ Công Thương đánh giá ngành công nghiệp có tiềm năng tiết kiệm 20-30% mức tiêu thụ năng lượng. Những con số này cho thấy dư địa cải thiện hiệu quả sử dụng điện và các nguồn tài nguyên tại nhà máy, cơ sở sản xuất vẫn còn đáng kể.

Trong bối cảnh các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG) ngày càng được chú trọng, bài toán đối với doanh nghiệp không dừng ở việc xây dựng nhà máy đáp ứng tiêu chuẩn xanh. Khả năng duy trì hiệu quả sử dụng năng lượng, kiểm soát chi phí và bảo đảm chất lượng môi trường trong suốt quá trình hoạt động mới là yếu tố quyết định giá trị thực chất của các cam kết phát triển bền vững.

ESG đang thay đổi cách bất động sản công nghiệp được quản lý.

Thực tế, chứng nhận công trình xanh thường được xem là một trong những căn cứ đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường của dự án. Tuy nhiên, chứng nhận tại thời điểm hoàn thành công trình không đồng nghĩa với việc hiệu quả vận hành sẽ được duy trì trong dài hạn. Mức tiêu thụ điện, nước, hiệu suất của hệ thống kỹ thuật và chất lượng môi trường trong nhà còn phụ thuộc vào cách quản lý, bảo trì cũng như thói quen sử dụng của người vận hành.

Một nhà máy được thiết kế tiết kiệm năng lượng vẫn có thể phát sinh chi phí lớn nếu thiết bị hoạt động thiếu hiệu quả, hệ thống điều hòa không được điều chỉnh phù hợp hoặc kế hoạch bảo trì chưa được thực hiện đúng cách. Ngược lại, việc theo dõi dữ liệu thường xuyên và kịp thời điều chỉnh quy trình có thể giúp doanh nghiệp nhận diện những điểm gây lãng phí, từ đó cải thiện hiệu suất mà không nhất thiết phải đầu tư lớn ngay từ đầu.

Vì vậy, triển khai ESG cần bắt đầu từ các chỉ số có thể đo lường và kiểm chứng trong hoạt động hàng ngày. Mức tiêu thụ điện, nước, hiệu suất thiết bị, tình trạng hệ thống kỹ thuật, chất lượng môi trường trong nhà và chi phí bảo trì là những dữ liệu quan trọng để đánh giá kết quả thực tế. Khi được thu thập và phân tích nhất quán, các chỉ số này giúp doanh nghiệp xác định vấn đề, đặt mục tiêu cải thiện và theo dõi tiến độ theo thời gian.

Trong quá trình đó, mô hình Quản lý Cơ sở vật chất tích hợp (Integrated Facility Management - IFM) được xem là một giải pháp kết nối mục tiêu ESG với hoạt động vận hành. Thay vì quản lý riêng lẻ từng hệ thống hoặc dịch vụ, IFM hướng tới sự phối hợp đồng bộ giữa hạ tầng kỹ thuật, năng lượng, nhân sự, bảo trì và dữ liệu. Cách tiếp cận này giúp chủ đầu tư và doanh nghiệp sản xuất có cái nhìn tổng thể hơn về hiệu suất tài sản, đồng thời phát hiện những hạng mục cần ưu tiên cải thiện.

Ông Luca Vadala, Giám đốc Toàn quốc, Dịch vụ Quản lý Cơ sở vật chất tích hợp tại Savills Việt Nam.

Ông Luca Vadala, Giám đốc Toàn quốc, Dịch vụ Quản lý Cơ sở vật chất tích hợp tại Savills Việt Nam, cho rằng chứng nhận xanh chỉ là điểm khởi đầu, còn hiệu quả vận hành mới phản ánh các mục tiêu bền vững có được duy trì trong thực tế hay không. Theo ông, đối với bất động sản công nghiệp, khả năng đo lường hiệu suất, kiểm soát tài nguyên và cải thiện kết quả theo thời gian là những yếu tố quan trọng.

Ông Luca cũng nhấn mạnh việc triển khai ESG cần dựa trên dữ liệu vận hành đáng tin cậy và các chỉ số phù hợp với đặc điểm của từng tài sản. Các giải pháp cải thiện phải tính đến sự cân bằng giữa mục tiêu bền vững, ngân sách và khả năng triển khai, thay vì áp dụng một phương án chung cho mọi công trình.

Với chủ đầu tư bất động sản công nghiệp, vận hành hiệu quả góp phần duy trì chất lượng, sức cạnh tranh và giá trị tài sản trong dài hạn. Đối với doanh nghiệp sản xuất, hệ thống vận hành ổn định và dữ liệu minh bạch có thể hỗ trợ kiểm soát chi phí, hạn chế rủi ro và đáp ứng yêu cầu báo cáo ESG ngày càng được quan tâm trong chuỗi cung ứng.

Đây cũng là nội dung được đưa ra thảo luận tại sự kiện “Đối thoại doanh nghiệp về kiến tạo giá trị công nghiệp bền vững: Từ cam kết ESG đến triển khai thực tế”, do EuroCham phối hợp với Savills Việt Nam và LŌ-GOI tổ chức ngày 21/10/2026, từ 15h đến 17h, tại khách sạn Fairmont Hanoi.

Sự kiện dự kiến quy tụ đại diện chủ đầu tư, doanh nghiệp và chuyên gia để trao đổi về ESG trong đầu tư công nghiệp, lựa chọn địa điểm sản xuất và quản lý vận hành. Tại đây, ông Luca Vadala sẽ chia sẻ cách thức ứng dụng IFM nhằm chuyển các mục tiêu ESG thành kết quả có thể theo dõi, đo lường và đánh giá.

Ông Luca hiện phụ trách phát triển hoạt động Quản lý Cơ sở vật chất tích hợp tại Savills Việt Nam, với hơn 10 năm làm việc tại Việt Nam, trong đó có 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực IFM. Ông tập trung vào phát triển mô hình quản lý vận hành, ứng dụng công nghệ và dữ liệu để nâng cao hiệu suất tài sản. Ông sở hữu chứng chỉ LEED Green Associate và Project Management Professional (PMP), đồng thời được đề cử giữ vị trí Phó Chủ tịch lâm thời của Chi hội IFMA Việt Nam đang trong quá trình đề xuất thành lập.

Khi yêu cầu về phát triển bền vững ngày càng gắn với hoạt động sản xuất và đầu tư, thách thức đặt ra với bất động sản công nghiệp không chỉ là đáp ứng các tiêu chuẩn tại thời điểm xây dựng. Khả năng biến cam kết ESG thành những thay đổi cụ thể trong vận hành, có dữ liệu chứng minh và được duy trì lâu dài, sẽ là thước đo quan trọng đối với giá trị của một công trình xanh.