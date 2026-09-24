ESCRS 2026: BS Hoàng Trung Kiên đưa nhãn khoa Việt Nam ra thế giới

Tại ESCRS 2026, giải pháp phẫu thuật của BSCKII Hoàng Trung Kiên cùng đội ngũ Hệ thống Mắt Sài Gòn đã tạo dấu ấn lớn, góp phần đưa y khoa Việt Nam vươn tầm quốc tế.

24/09/2026

Tại Hội nghị lần thứ 44 của Hiệp hội Phẫu thuật Đục thể thủy tinh và Khúc xạ châu Âu (ESCRS 2026) tại London, bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Trung Kiên đã thu hút sự chú ý lớn từ các đồng nghiệp quốc tế. Báo cáo của Giám đốc điều hành cấp cao Chuyên môn Y khoa, Tập đoàn Y khoa Sài Gòn mang đến giải pháp xử lý các ca đục thủy tinh thể phức tạp.

Sáng kiến tinh gọn và an toàn này không chỉ giải quyết bài toán khó trong phẫu thuật, mà còn tự hào đưa bản lĩnh y khoa Việt Nam vươn tầm thế giới - tại diễn đàn vốn được ví như "World Cup" của ngành nhãn khoa.

Báo cáo của bác sĩ Hoàng Trung Kiên và các cộng sự tại phiên Phẫu thuật đục thể thủy tinh phức tạp: Đồng tử nhỏ, đục thể thủy tinh trắng và các kỹ thuật cố định cứu vãn ở hội trường Capital Suite - ExCeL Exhibition Centre, London. Ảnh: MSG.

Kỹ thuật chọc kim 18G: Giải pháp an toàn từ thực tiễn lâm sàng

Thủy tinh thể đục chín trắng được ví như một "quả bóng" bị bơm quá căng. Nếu can thiệp theo cách thông thường, vết chọc đầu tiên dễ làm "bục" bóng, khiến chất lỏng trào ra ồ ạt và xé toạc màng bọc. Đây chính là biến chứng nguy hiểm mang tên "cờ Argentina". Hậu quả là kính nhân tạo mất đi "túi giá đỡ" vững chắc để bám vào, đe dọa trực tiếp đến thị lực người bệnh.

Để hóa giải rủi ro này, BSCKII Hoàng Trung Kiên đề xuất thao tác giảm áp: dùng kim 18G chọc một lỗ nhỏ ở rìa ngoài màng bọc – nơi có độ dày và dai hơn. Chất lỏng nhờ đó sẽ thoát ra từ từ, giúp "quả bóng" xẹp xuống an toàn. Thao tác này giữ màng bọc nguyên vẹn và tạo điểm tựa vững chắc để đặt kính thành công. Báo cáo lâm sàng thực hiện trên 99 người bệnh cho thấy kết quả tuyệt đối: 100% ca mổ đều đặt kính thành công, thị lực phục hồi ổn định.

BS.CKII Hoàng Trung Kiên (ngoài cùng bên trái) cùng các chuyên gia nhãn khoa tại phiên trình bày báo cáo chuyên đề của Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn trong khuôn khổ ESCRS 2026 (London). Ảnh: MSG.

"Giá trị của một giải pháp y khoa không chỉ nằm ở công nghệ, mà ở việc người bệnh ở bất cứ nơi đâu cũng có cơ hội được phẫu thuật an toàn", BS.CKII Hoàng Trung Kiên chia sẻ. "Được mang một nghiên cứu từ Việt Nam đến chia sẻ tại ESCRS vừa là niềm vinh dự, vừa là động lực để chúng tôi tiếp tục đóng góp cho cộng đồng chuyên môn quốc tế".

ESCRS 2026: Điểm hẹn của 17.500 chuyên gia nhãn khoa toàn cầu

Hội nghị ESCRS 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị ExCeL (London, Anh), quy tụ hơn 17.500 đại biểu đến từ 130 quốc gia. Việc chọn London làm điểm đến mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, bởi đây chính là nơi khai sinh chiếc kính nội nhãn (IOL) đầu tiên vào năm 1949.

Tại khuôn khổ Hội nghị ESCRS 2026 (London), BS.CKII Hoàng Trung Kiên trực tiếp thao tác mô phỏng và chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng cùng các chuyên gia nhãn khoa quốc tế. Ảnh: MSG.

Giữa một diễn đàn công nghệ với các thảo luận sôi nổi về trí tuệ nhân tạo hay các hệ thống laser tiên tiến, kỹ thuật dùng kim 18G từ Việt Nam vẫn thu hút sự chú ý tại phiên Phẫu thuật đục thể thủy tinh phức tạp. Giải pháp khẳng định sức mạnh của việc tối ưu hóa lâm sàng: đó là phương pháp đơn giản nhưng mang lại sự an toàn và dễ dàng áp dụng cho mọi quy mô y tế.

Mắt xích quan trọng trong dòng chảy học thuật quốc tế

Việc kiểm soát rủi ro trong phẫu thuật đục thủy tinh thể chín trắng là một hành trình dài của nhãn khoa thế giới. Trong hơn ba thập niên, từ kỹ thuật nền tảng xé bao liên tục (CCC) của Gimbel (1990, 1993), sự xuất hiện của hệ thống femtosecond laser (2014), cho đến kỹ thuật đường xoắn ốc của Ucar (2022), các nhà khoa học chưa bao giờ ngừng tìm kiếm một phương án hoàn mỹ.

Đoàn đại diện gồm các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành thuộc các bệnh viện của Tập đoàn Y khoa Sài Gòn tham dự Hội nghị nhãn khoa châu Âu ESCRS 2026 tại London. Ảnh: MSG.

Tiếp nối tinh thần đó, đến năm 2025, giải pháp chọc kim 18G của BS.CKII Hoàng Trung Kiên và các cộng sự tại Việt Nam đã chính thức ghi tên vào dòng chảy lịch sử này. Nghiên cứu trở thành một mắt xích quan trọng, mang đến hướng đi mới cân bằng hoàn hảo giữa tính an toàn lâm sàng và khả năng ứng dụng rộng rãi trong thực tế.

Nghiên cứu đã được đăng tải trên tạp chí Clinical Ophthalmology - một xuất bản y khoa danh giá phân hạng Q1 và lưu trữ tại PubMed cho bác sĩ toàn cầu tham khảo. Thành quả này là kết tinh từ môi trường thực hành lâm sàng chuẩn mực của Tập đoàn Y khoa Sài Gòn và Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn. Với vị thế là hệ thống bệnh viện chuyên khoa mắt đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận JCI Enterprise của Mỹ – "con dấu vàng" về chất lượng y tế, hệ thống đã tạo bệ phóng vững chắc để các bác sĩ tự tin đúc kết kinh nghiệm thành những giải pháp y khoa có tính ứng dụng toàn cầu.