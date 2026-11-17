“Tình Trạng: Tình Tan” đưa ERIK trở lại với thế mạnh

Năm 2016, ERIK được đông đảo khán giả biết đến qua ca khúc Sau tất cả. Trong 10 năm hoạt động, nam ca sĩ đã thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc, từ Pop Dance trong Ghen đến những sáng tác mang âm hưởng hào hùng như Nam Quốc Sơn Hà. Tuy nhiên, Ballad vẫn là dòng nhạc gắn liền với dấu ấn của ERIK qua loạt ca khúc như Chạm đáy nỗi đau, Có tất cả nhưng thiếu anh, Em không sai, chúng ta sai, Dù cho tận thế...

Đánh dấu cột mốc một thập kỷ ca hát, ERIK giới thiệu EP thứ hai mang tên Tình Trạng: Tình Tan. Tối 15/11, nam ca sĩ cũng phát hành Highlight Medley, hé lộ giai điệu của 4 ca khúc gồm Bình minh (intro), Không ấy (thì mình yêu nhau), 2 năm 1 không (2510) và hạ màn.

Dù mới chỉ hé lộ một phần giai điệu, Highlight Medley đã mang đến những lát cắt đầu tiên về thế giới âm nhạc của Tình Trạng: Tình Tan. Không gian âm nhạc giàu cảm xúc của ERIK cũng khiến người hâm mộ thêm mong chờ được thưởng thức trọn vẹn 4 ca khúc.

ERIK gửi thiệp mời giải đố, hé lộ Listening Party

Trước thềm ra mắt EP, ERIK gây chú ý khi gửi đến đồng nghiệp và bạn bè thân thiết những tấm thiệp mời có hình thức giải đố. Người nhận phải tìm ra đáp án để khám phá thông tin về sự kiện Listening Party giới thiệu dự án mới.

Hoạt động này đã thu hút sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi cùng một số TikToker. Trong khi Phương Mỹ Chi gọi điện trực tiếp cho ERIK để nhờ hướng dẫn giải mã, Trúc Nhân lại hài hước chia sẻ trên story: “ERIK ơi, anh chưa đủ bận sao mà em còn bắt anh phải giải đố mới được tham gia họp báo của em? Vậy thôi anh sẽ để đáp án này mãi mãi là một bí ẩn và không tham gia sự kiện nha em!”.

Thông qua hoạt động này, ERIK chính thức giới thiệu sự kiện Listening Party dành cho EP Tình Trạng: Tình Tan, dự kiến diễn ra ngày 18/11 tại TP.HCM. Đây là dịp để giới truyền thông và các khách mời nghe trước các ca khúc mới, đồng thời tìm hiểu thêm về quá trình thực hiện dự án.

Tiểu Vy tái hợp ERIK trong MV mang màu sắc cổ trang

Bên cạnh phần âm nhạc, MV 2 năm 1 không (2510) là một trong những điểm nhấn trong lần trở lại này của ERIK. Những hình ảnh được ERIK hé lộ trước đó gợi mở bối cảnh cổ trang, cùng câu chuyện mang màu sắc drama.

Tối 16/11, nam ca sĩ chính thức công bố Hoa hậu Tiểu Vy sẽ đảm nhận vai nữ chính trong MV. Đây là lần thứ ba người đẹp xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc của ERIK. Trước đó, Tiểu Vy từng góp mặt trong MV Em không sai, chúng ta sai năm 2020 và Dù cho tận thế năm 2025.

Sự tái hợp lần này tiếp tục đưa cả hai trở lại với một câu chuyện tình được kể qua âm nhạc và hình ảnh. Nếu hai sản phẩm trước đã tạo được sự chú ý nhờ màn kết hợp của bộ đôi, MV mới được kỳ vọng sẽ mang đến một màu sắc khác với bối cảnh cổ trang.

Với EP Tình Trạng: Tình Tan, ERIK vừa đánh dấu 10 năm hoạt động, vừa giới thiệu những sáng tác mới theo dòng nhạc gắn bó với mình. Sau khi công bố dàn ca khúc và nữ chính MV, các thông tin tiếp theo của dự án đang được khán giả chờ đợi.