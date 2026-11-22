Nối tiếp thuận lợi từ MV 2 năm 1 không, ngày 20/11 vừa qua, trọn bộ 4 ca khúc thuộc EP Tình Trạng: Tình Tan đã chính thức được ERIK phát hành. Thay vì chạy theo những thể nghiệm âm nhạc quá cầu kỳ, ERIK lựa chọn quay về với thế mạnh ballad sau đúng 2 năm kể từ bản hit Dù cho tận thế (vẫn yêu em), mang đến một không gian âm nhạc vừa vặn, sâu lắng và đậm tính tự sự.

Bốn ca khúc trong EP được sắp xếp theo trình tự cảm xúc có chủ đích, dẫn dắt người nghe đi qua từng giai đoạn của sự rạn vỡ.

ERIK và Tiểu Vy trong MV 2 năm 1 không.

Nhân dịp EP Tình Trạng: Tình Tan chính thức ra mắt, ERIK cũng lần đầu cởi mở chia sẻ về cách anh nuôi dưỡng cảm xúc cho dòng nhạc ballad suốt 10 năm qua cũng như những câu chuyện rất thật nằm phía sau từng ca khúc. Tự nhận mình là một người sống rất tình cảm và thích làm những điều ngọt ngào, lãng mạn cho người yêu, nam ca sĩ cho biết việc nhập tâm vào những bản ballad buồn chưa bao giờ là điều quá khó khăn.

"Đôi khi, ERIK lấy cảm xúc từ chính câu chuyện của mình. Còn nếu không, mình có thể xem một bộ phim hoặc đơn giản là lướt TikTok, tình cờ bắt gặp một câu chuyện hay khiến bản thân đồng cảm. Những lúc như vậy, ERIK sẽ mượn cảm xúc từ câu chuyện đó, nhớ lại những suy nghĩ và cảm nhận của mình để đưa vào cách thể hiện ca khúc. Với 4 bài hát mang 4 cung bậc cảm xúc khác nhau lần này, ERIK hy vọng bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy câu chuyện của chính mình ở đâu đó và yêu chúng giống như cách ERIK đã đặt trọn tâm huyết vào dự án" - ERIK bày tỏ.

ERIK chính thức ra mắt trọn vẹn EP mới.

Đáng chú ý, khi được hỏi về ca khúc chạm gần nhất với chuyện tình đã qua của bản thân, ERIK không ngần ngại gọi tên 2 năm 1 không (2510). Nam ca sĩ tiết lộ anh từng trải qua một mối quan hệ kéo dài 2 năm nhưng luôn tồn tại một khoảng cách vô hình khó xóa nhòa, khiến đến tận lúc khép lại anh vẫn tự hỏi liệu cả hai có thực sự là người yêu của nhau hay không - hệt như câu hát "2 năm cố chấp 1 cuộc tình không tên, gọi nhau là gì ngoài 2 chữ đã quên". Sau khi dừng lại, cả hai chỉ còn theo dõi nhau trên mạng xã hội và không còn cơ hội gặp lại, nhưng ERIK vẫn luôn trân trọng khoảng thời gian từng có bên nhau.

"Đến bây giờ, người đó cũng đã hạnh phúc bên người mới và ERIK cảm thấy vui vì điều đó. Tâm thế của ERIK khi hát 2 năm 1 không (2510) hoàn toàn không có sự trách móc. Chỉ là mình cảm thấy nếu ở thời điểm đó, một trong hai hoặc cả hai cùng cố gắng thêm một chút, lắng nghe và chia sẻ với nhau nhiều hơn thì có lẽ mọi chuyện đã có một cái kết đẹp hơn. Có lẽ chúng mình không có duyên nên đã dừng lại khá êm đẹp, và ERIK thật lòng mong người đó sẽ luôn hạnh phúc" - nam ca sĩ bộc bạch.

ERIK trải lòng về chuyện tình cảm đã qua là một trong những cảm xúc để mình thể hiện những ca khúc lần này.

Sự ra mắt chính thức của EP Tình Trạng: Tình Tan đã hoàn thiện bức tranh âm nhạc chỉn chu mà ERIK cùng ekip dành nhiều tháng trời chuẩn bị cho cột mốc 10 năm hoạt động nghệ thuật. Từ chiến dịch thiệp mời giải mã tạo tương tác thú vị, đêm nhạc Listening Party quy tụ dàn sao Vbiz đông đảo, MV 2 năm 1 không (2510) với kịch bản điện ảnh nhiều cú twist, cho đến trọn bộ 4 ca khúc được đầu tư kỹ lưỡng về mặt âm thanh, tất cả đều cho thấy tâm thế làm nghề nghiêm túc và sự trân trọng mà ERIK dành cho khán giả.