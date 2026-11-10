Ericsson thiết lập năng lực R&D tại Việt Nam

Các hoạt động R&D của Ericsson tại Việt Nam trải rộng trên nhiều lĩnh vực.

Hoạt động R&D của Ericsson tại Việt Nam tập trung vào những lĩnh vực trọng yếu như mạng truy nhập vô tuyến (RAN), mạng lõi (Core Network) và công nghệ điện toán đám mây cloud-native.

Đây là bước mở rộng năng lực phát triển và kiểm thử phần mềm của Ericsson tại Việt Nam, góp phần nâng cao vai trò của Việt Nam trong hoạt động phát triển công nghệ toàn cầu của tập đoàn.

Các hoạt động R&D bao gồm phát triển phần mềm vô tuyến tiên tiến cho các giải pháp Massive MIMO và hệ thống vô tuyến từ xa; phát triển nền tảng hạ tầng đám mây, công cụ kiểm thử và tự động hóa. Những hoạt động này đóng góp trực tiếp vào quá trình phát triển sản phẩm của Ericsson trên toàn cầu, thúc đẩy công nghệ 5G và các thế hệ công nghệ tiếp theo.

Theo Ericsson, việc hợp tác với các đối tác R&D tại Việt Nam giúp tập đoàn tận dụng nguồn nhân lực kỹ thuật trong nước, kết hợp với thế mạnh công nghệ và kinh nghiệm phát triển toàn cầu. Mô hình này cũng tạo điều kiện mở rộng các hoạt động nghiên cứu, phát triển tại Việt Nam.

“Không chỉ góp phần củng cố năng lực đổi mới sáng tạo toàn cầu của Ericsson, sự hiện diện R&D tại Việt Nam còn được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ trong nước thông qua việc trao thêm cơ hội cho các kỹ sư Việt Nam tham gia phát triển phần mềm viễn thông tiên tiến và những nền tảng công nghệ liên quan trên phạm vi toàn cầu”, bà Rita Mokbel, Chủ tịch Ericsson Việt Nam, cho biết.