Ericsson thiết lập năng lực nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam

Các hoạt động R&D của Ericsson tại Việt Nam trải rộng trên nhiều lĩnh vực phát triển và kiểm thử phần mềm. Ảnh: Ericsson.

Ericsson vừa công bố chính thức thiết lập năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam, đánh dấu bước mở rộng vai trò của đội ngũ kỹ sư trong nước trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn cầu của tập đoàn viễn thông Thụy Điển.

Theo Ericsson, hoạt động R&D tại Việt Nam quy tụ khoảng 500 kỹ sư trình độ cao, tham gia nghiên cứu, phát triển và kiểm thử các công nghệ trọng yếu như mạng truy nhập vô tuyến (RAN), mạng lõi (Core Network) và hạ tầng điện toán đám mây theo kiến trúc cloud-native.

Năng lực này được phát triển trên cơ sở các hoạt động xây dựng và kiểm thử phần mềm mà Ericsson đã triển khai tại Việt Nam, đồng thời mở rộng sự tham gia của kỹ sư trong nước vào quá trình phát triển sản phẩm và công nghệ của tập đoàn trên phạm vi toàn cầu.

Các hoạt động R&D của Ericsson tại Việt Nam trải rộng trên nhiều lĩnh vực phát triển và kiểm thử phần mềm trong danh mục công nghệ của tập đoàn. Trong đó có phát triển phần mềm vô tuyến tiên tiến trong các giải pháp Massive MIMO và hệ thống vô tuyến từ xa, nền tảng hạ tầng đám mây, khung kiểm thử và tự động hóa. Những năng lực này đóng góp trực tiếp vào quá trình phát triển sản phẩm trên toàn cầu của Ericsson cũng như thúc đẩy sự phát triển của công nghệ 5G và các thế hệ công nghệ tương lai.

Ông Andres Vicente, Giám đốc Ericsson khu vực Đông Nam Á, châu Đại Dương và Ấn Độ, nhận định, Việt Nam đang từng bước trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo công nghệ, với đội ngũ nhân lực kỹ thuật có năng lực. Việc thiết lập hiện diện R&D tại Việt Nam không chỉ bổ sung năng lực nghiên cứu và phát triển cho Ericsson mà còn tạo thêm cơ hội đầu tư vào nguồn nhân lực, nâng cao kỹ năng và thúc đẩy hệ sinh thái số trong nước.

Theo bà Rita Mokbel, Chủ tịch Ericsson Việt Nam, việc thành lập năng lực R&D đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động của tập đoàn tại Việt Nam. Đáng chú ý, kỹ sư Việt Nam không chỉ tham gia ứng dụng các công nghệ kết nối tiên tiến mà còn trực tiếp đóng góp vào quá trình phát triển những công nghệ này.

Bà Rita Mokbel, Chủ tịch Ericsson Việt Nam đánh giá: “Đây là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Ericsson tại Việt Nam. Việt Nam không chỉ là quốc gia tiên phong trong việc ứng dụng những công nghệ kết nối tiên tiến nhất thế giới, mà đội ngũ kỹ sư Việt Nam cũng đang ngày càng đóng góp trực tiếp vào quá trình phát triển các công nghệ đó".

Bà Rita nhấn mạnh, thông qua sự hiện diện R&D tại đây, Ericsson mong muốn tạo thêm nhiều cơ hội để nhân tài Việt Nam tham gia phát triển các công nghệ có tầm ảnh hưởng toàn cầu, đồng thời góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành trung tâm hàng đầu về đổi mới sáng tạo số và kỹ thuật công nghệ.

“Không chỉ góp phần củng cố năng lực đổi mới sáng tạo toàn cầu của Ericsson, sự hiện diện R&D tại Việt Nam còn được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ trong nước thông qua việc trao thêm cơ hội cho các kỹ sư Việt Nam tham gia phát triển phần mềm viễn thông tiên tiến và những nền tảng công nghệ liên quan trên phạm vi toàn cầu”, bà Rita nói.

Ericsson cho biết đang hợp tác với các đối tác nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam nhằm kết hợp chuyên môn kỹ thuật trong nước với năng lực công nghệ và kinh nghiệm phát triển sản phẩm toàn cầu của tập đoàn. Mô hình này cho phép mở rộng khả năng tiếp cận nhân lực chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực, đồng thời tạo điều kiện để kỹ sư Việt Nam tham gia sâu hơn vào các dự án phát triển phần mềm viễn thông và nền tảng công nghệ quốc tế.

Việc mở rộng hoạt động R&D tại Việt Nam diễn ra trong bối cảnh nhu cầu phát triển hạ tầng số, công nghệ kết nối và nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng tăng. Đây cũng là cơ hội để đội ngũ kỹ sư trong nước tích lũy kinh nghiệm, tham gia các khâu có hàm lượng kỹ thuật cao hơn trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.