Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Theo thông báo mới nhất, tập đoàn viễn thông Ericsson công bố loạt thay đổi về cơ cấu vận hành cùng thành phần Ban điều hành. Ericsson cho biết mục tiêu của đợt sắp xếp lại là xây dựng một bộ máy khai thác tốt hơn năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D), bám sát nhu cầu khách hàng hơn và sử dụng chi phí hiệu quả hơn.

Lãnh đạo Ericsson kỳ vọng APAC giúp phục vụ khách hàng tốt hơn

Khu vực thị trường châu Á Thái Bình Dương (APAC) của Ericsson sẽ chính thức hoạt động từ ngày 1/1/2027, trên cơ sở hợp nhất hai khu vực hiện nay là Đông Bắc Á và Đông Nam Á, châu Đại Dương và Ấn Độ. Ericsson kỳ vọng cơ cấu mới sẽ tăng cường phối hợp giữa các thị trường, nâng cao hiệu quả vận hành trên toàn khu vực, đồng thời duy trì sự gắn kết với từng quốc gia và khách hàng.

Ông Patrick Johansson, hiện đứng đầu khu vực thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Phi (EMEA), được bổ nhiệm phụ trách khu vực APAC và tiếp tục giữ ghế trong Ban điều hành. Ericsson sẽ khởi động quy trình tuyển chọn người kế nhiệm cho vị trí đứng đầu khu vực EMEA.

Ông Per Narvinger, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Ericsson, cho biết những thay đổi trong cơ cấu tổ chức sẽ giúp Ban điều hành tinh gọn hơn, phân định trách nhiệm cân đối hơn, qua đó tập trung nguồn lực phục vụ khách hàng và phản ứng nhanh trước những biến động của thị trường. Theo ông, việc thành lập khu vực APAC sẽ nâng cao hiệu quả vận hành, đồng thời giúp Ericsson duy trì quan hệ gần gũi với khách hàng tại từng quốc gia. Đây cũng là khu vực tập trung nhiều khách hàng quan trọng của tập đoàn.

Ông Narvinger bày tỏ tin tưởng ông Johansson sẽ đảm nhiệm tốt vai trò lãnh đạo APAC nhờ kinh nghiệm dày dạn tại châu Á Thái Bình Dương. Trước đó, ông Johansson đã có nhiều đóng góp trong việc phát triển quan hệ khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng cho Ericsson cùng các đối tác tại khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi (EMEA).

Ông Chafic Nassif, người đứng đầu khu vực Đông Bắc Á, và ông Andres Vicente, người phụ trách Đông Nam Á, châu Đại Dương và Ấn Độ, sẽ hỗ trợ Ericsson chuẩn bị thành lập khu vực APAC trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 31/12/2026.

Ông Per Narvinger ghi nhận hơn 16 năm cống hiến của ông Nassif tại Ericsson, với kinh nghiệm đảm nhiệm nhiều vị trí ở châu Âu, Mỹ Latin và châu Á. Trong thời gian tham gia Ban điều hành, ông Nassif cũng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của tập đoàn tại Đông Bắc Á. Đối với ông Vicente, ông Narvinger đánh giá cao sự am hiểu về hoạt động thương mại của ngành viễn thông được tích lũy qua nhiều năm làm việc tại châu Âu và châu Á, cùng những đóng góp của ông trong việc củng cố vị thế của Ericsson tại các thị trường khu vực.

Ericsson đồng thời sắp xếp lại mảng giải pháp không dây doanh nghiệp

Cùng ngày, Ericsson thông báo phân bổ lại danh mục sản phẩm của mảng Giải pháp không dây doanh nghiệp (BEWS) sang các bộ phận khác trong tập đoàn. Theo Ericsson, việc điều chỉnh này nhằm tăng cường phối hợp trong nghiên cứu và phát triển (R&D), đồng thời tạo đủ quy mô để thúc đẩy đổi mới sản phẩm. Tập đoàn dự báo các giải pháp kết nối trong nhà và dành cho doanh nghiệp sẽ giữ vai trò ngày càng quan trọng khi mạng di động hiệu năng cao tạo điều kiện phát triển những ứng dụng mới, trong đó có tác nhân trí tuệ nhân tạo và các dịch vụ kết nối được thiết kế theo nhu cầu cụ thể.

Theo cơ cấu mới, các giải pháp Neutral Host và Ericsson Private 5G sẽ được chuyển sang mảng kinh doanh Mạng, nơi tập hợp các hoạt động liên quan đến công nghệ kết nối trong nhà. Trong khi đó, giải pháp Wireless WAN tiếp tục hoạt động độc lập và báo cáo trực tiếp cho ông Yossi Cohen, người đứng đầu khu vực thị trường châu Mỹ.

Bà Åsa Tamsons, người lãnh đạo mảng BEWS, sẽ hỗ trợ quá trình chuyển giao trước khi rời vị trí vào ngày 31/12/2026. Như vậy, cùng với hai lãnh đạo phụ trách các thị trường châu Á, Ericsson sẽ có ba thành viên Ban điều hành kết thúc nhiệm kỳ vào ngày cuối cùng của năm 2026, ngay trước khi cơ cấu tổ chức mới với khu vực APAC chính thức đi vào hoạt động.