Ericsson đưa 500 kỹ sư tham gia mạng lưới R&D toàn cầu tại Việt Nam

Việc thiết lập năng lực R&D tại Việt Nam đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược đầu tư dài hạn của Ericsson, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo công nghệ của tập đoàn.

Đáng chú ý, hoạt động R&D của Ericsson tại Việt Nam quy tụ khoảng 500 kỹ sư trình độ cao, tham gia trực tiếp vào các lĩnh vực công nghệ trọng yếu như mạng truy nhập vô tuyến (RAN), mạng lõi (Core Network) và công nghệ điện toán đám mây cloud-native.

Ông Andres Vicente, Giám đốc Ericsson khu vực Đông Nam Á, Châu Đại Dương và Ấn Độ, nhận định Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm đổi mới sáng tạo công nghệ và xuất sắc trong lĩnh vực kỹ thuật.

Quy mô nhân lực này cho thấy hoạt động của Ericsson tại Việt Nam không chỉ dừng lại ở triển khai, vận hành hay hỗ trợ kỹ thuật, mà đang mở rộng sang lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và kiểm thử các công nghệ phục vụ thị trường toàn cầu.

Theo Ericsson, các hoạt động R&D tại Việt Nam trải rộng trên nhiều lĩnh vực phát triển và kiểm thử phần mềm trong danh mục công nghệ của tập đoàn. Trong đó, có phát triển phần mềm vô tuyến tiên tiến trong các giải pháp Massive MIMO, hệ thống vô tuyến từ xa, nền tảng hạ tầng đám mây, khung kiểm thử và tự động hóa.

Những năng lực này đóng góp trực tiếp vào quá trình phát triển sản phẩm trên toàn cầu của Ericsson, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của công nghệ 5G và các thế hệ công nghệ kết nối tiếp theo.

Hoạt động R&D tại Việt Nam được xây dựng trên nền tảng năng lực ngày càng mở rộng của Ericsson trong lĩnh vực xây dựng và kiểm thử phần mềm. Thông qua hợp tác với các đối tác R&D uy tín trong nước, tập đoàn có thể kết hợp chuyên môn kỹ thuật của đội ngũ nhân lực Việt Nam với thế mạnh công nghệ và năng lực phát triển toàn cầu.

Ông Andres Vicente, Giám đốc Ericsson khu vực Đông Nam Á, Châu Đại Dương và Ấn Độ, nhận định Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm đổi mới sáng tạo công nghệ và xuất sắc trong lĩnh vực kỹ thuật.

Theo ông, việc thiết lập hiện diện R&D tại Việt Nam không chỉ tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo toàn cầu của Ericsson, mà còn mở ra nhiều cơ hội đầu tư vào nguồn nhân lực địa phương, phát triển kỹ năng và hệ sinh thái số.

Bà Rita Mokbel, Chủ tịch Ericsson Việt Nam, đánh giá đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của tập đoàn tại Việt Nam.

Bà cho biết, Việt Nam không chỉ là quốc gia tiên phong trong ứng dụng những công nghệ kết nối tiên tiến mà đội ngũ kỹ sư trong nước cũng đang ngày càng đóng góp trực tiếp vào quá trình phát triển các công nghệ đó.

“Thông qua sự hiện diện R&D tại đây, chúng tôi mong muốn tạo thêm nhiều cơ hội để nhân tài Việt Nam tham gia phát triển các công nghệ có tầm ảnh hưởng toàn cầu, đồng thời góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành trung tâm hàng đầu về đổi mới sáng tạo số và kỹ thuật công nghệ”, bà Rita Mokbel nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Ericsson Việt Nam, sự hiện diện R&D còn được kỳ vọng thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ trong nước, tạo thêm cơ hội để các kỹ sư Việt Nam tham gia phát triển phần mềm viễn thông tiên tiến và những nền tảng công nghệ liên quan trên phạm vi toàn cầu.