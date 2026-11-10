Ericsson đẩy mạnh hoạt động R&D tại Việt Nam

Hoạt động R&D của Ericsson tại Việt Nam quy tụ khoảng 500 kỹ sư trình độ cao, tham gia các hoạt động đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực trọng yếu như mạng truy nhập vô tuyến (RAN), mạng lõi (Core Network) và các công nghệ điện toán đám mây cloud-native. Sáng kiến này được xây dựng trên nền tảng năng lực ngày càng mở rộng của Ericsson trong lĩnh vực xây dựng và kiểm thử phần mềm tại Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao hơn nữa vai trò của Việt Nam trong quá trình phát triển công nghệ toàn cầu của tập đoàn.

Hoạt động R&D của Ericsson tại Việt Nam quy tụ khoảng 500 kỹ sư trình độ cao.

Ông Andres Vicente, Giám đốc Ericsson khu vực Đông Nam Á, Châu Đại Dương và Ấn Độ, cho biết: “Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm đổi mới sáng tạo công nghệ và xuất sắc trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc thiết lập hiện diện R&D tại Việt Nam không chỉ tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo toàn cầu của Ericsson mà còn mở ra nhiều cơ hội đầu tư vào nguồn nhân lực địa phương, phát triển kỹ năng và hệ sinh thái số rộng lớn. Đây là minh chứng cho cam kết dài hạn của chúng tôi với Việt Nam cũng như niềm tin vào vai trò ngày càng lớn của quốc gia này trong việc định hình tương lai của kết nối số".

Các hoạt động R&D của Ericsson tại Việt Nam trải rộng trên nhiều lĩnh vực phát triển và kiểm thử phần mềm trong danh mục công nghệ của tập đoàn. Trong đó có phát triển phần mềm vô tuyến tiên tiến trong các giải pháp Massive MIMO và hệ thống vô tuyến từ xa, nền tảng hạ tầng đám mây, khung kiểm thử và tự động hóa. Những năng lực này đóng góp trực tiếp vào quá trình phát triển sản phẩm trên toàn cầu của Ericsson cũng như thúc đẩy sự phát triển của công nghệ 5G và các thế hệ công nghệ tương lai.

Sự hợp tác của Ericsson với các đối tác R&D uy tín tại Việt Nam cho phép hãng kết hợp hiệu quả chuyên môn kỹ thuật chất lượng cao trong nước, có thể mở rộng quy mô với thế mạnh công nghệ và phát triển toàn cầu của tập đoàn. Mô hình hợp tác này giúp các bên có thể tiếp cận các năng lực chuyên môn chuyên sâu trên nhiều lĩnh vực công nghệ khác nhau, đồng thời hỗ trợ Ericsson tiếp tục mở rộng các hoạt động nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam.

Bà Rita Mokbel, Chủ tịch Ericsson Việt Nam, nhấn mạnh: “Đây là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Ericsson tại Việt Nam. Việt Nam không chỉ là quốc gia tiên phong trong việc ứng dụng những công nghệ kết nối tiên tiến nhất thế giới, mà đội ngũ kỹ sư Việt Nam cũng đang ngày càng đóng góp trực tiếp vào quá trình phát triển các công nghệ đó. Thông qua sự hiện diện R&D tại đây, chúng tôi mong muốn tạo thêm nhiều cơ hội để nhân tài Việt Nam tham gia phát triển các công nghệ có tầm ảnh hưởng toàn cầu, đồng thời góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành trung tâm hàng đầu về đổi mới sáng tạo số và kỹ thuật công nghệ".

Với hơn một thế kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực kết nối và đổi mới sáng tạo, Ericsson tiếp tục đầu tư vào các công nghệ giúp các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, doanh nghiệp và cộng đồng khai thác hiệu quả những lợi ích của một tương lai kết nối, thông minh và bền vững.