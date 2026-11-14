Eric (THE BOYZ) khởi đầu chương mới sau một thập kỷ

Eric đang chuẩn bị phát hành album đầu tiên dưới tên riêng của mình, khoảng một thập kỷ sau khi ra mắt với tư cách là thành viên nhóm THE BOYZ vào năm 2017.

Bên cạnh việc thể hiện kỹ năng vũ đạo ấn tượng, Eric còn không ngừng phát triển năng lực âm nhạc thông qua việc sáng tác các đoạn rap và viết lời cho những sản phẩm của nhóm. Anh đã tham gia sáng tác nhiều ca khúc cho THE BOYZ, tiêu biểu như Bloom Bloom, THRILL RIDE, Honey và Last Kiss.

Anh cũng từng chia sẻ các sáng tác cá nhân trên nền tảng SoundCloud, mang đến cho người nghe cơ hội thưởng thức những sản phẩm âm nhạc riêng của mình bên ngoài các dự án chính thức cùng nhóm. Album sắp tới sẽ đánh dấu cột mốc quan trọng khi Eric chính thức ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo.

Kể từ khi ký hợp đồng độc quyền với GRID Entertainment vào tháng 8/2026, Eric đã mở rộng phạm vi hoạt động cá nhân thông qua các buổi gặp gỡ người hâm mộ (fan meeting) và tham dự các sự kiện tại tuần lễ thời trang. Hiện tại, anh đang tích cực chuẩn bị cho album mới để sẵn sàng cho màn ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo vào tháng 1/2027.

Eric cũng thể hiện tình cảm dành cho người hâm mộ thông qua chuỗi sự kiện gần đây. Vào ngày 14/11 (theo giờ Hàn Quốc), anh gặp gỡ người hâm mộ tại buổi fan meeting cá nhân đầu tiên của mình ở Hàn Quốc mang tên “Son Youngjae Over Flowers”, diễn ra tại Nhà hát lớn thuộc Trung tâm Văn hóa và Nghệ thuật Donghae của Đại học Kwangwoon (quận Nowon, Seoul).

Trước đó, Eric đã tổ chức triển lãm ảnh cá nhân đầu tiên mang tên “Baby Pink Letter Exhibition”, diễn ra từ ngày 7 đến 13/11 tại quận Yongsan, Seoul. Cả hai sự kiện này đều tạo cơ hội để người hâm mộ kết nối với anh thông qua các hoạt động cá nhân, trước khi anh chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc solo.

Trong khi đó, Eric vẫn sẽ tiếp tục các hoạt động cùng nhóm THE BOYZ. Nhóm nhạc bao gồm các thành viên Sangyeon, Jacob, Younghoon, Hyunjae, Juyeon, Kevin, Q, Sunwoo và Eric sẽ tổ chức chuỗi concert ZENERATION III từ ngày 24 đến 27/12 tại KSPO DOME (quận Songpa, Seoul).

Các buổi concert cuối năm này được thực hiện với sự phối hợp cùng SEVEN EIGHT RECORDS, đơn vị đã thông báo vào tháng 9/2026 rằng, họ sẽ đảm nhận việc quản lý các hoạt động của nhóm.