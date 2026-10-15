Eric (The Boyz) chứng tỏ sức hút với buổi solo concert đầu tiên

Vé tham dự sự kiện mang tên Boys Over Son Young Jae (tên gọi lấy cảm hứng từ bộ phim truyền hình Boys Over Flowers) đã được mở bán trên nền tảng Yes24 Ticket vào lúc 20h ngày 13/10. Tất cả vé cho cả hai suất diễn, dự kiến ​​tổ chức vào ngày 14/11, đều đã được bán hết ngay khi vừa mở bán.

Đây là lần đầu tiên Eric gặp gỡ cộng đồng người hâm mộ của mình THE B tại Hàn Quốc với tư cách là một nghệ sĩ solo. Chủ đề chính của sự kiện, Boys Over Son Young-jae, được lấy cảm hứng từ Boys Over Flowers, một trong những bộ phim truyền hình yêu thích của Eric kết hợp cùng nét quyến rũ độc đáo của riêng anh.

Eric đã chuẩn bị một chương trình phong phú, bao gồm các màn trình diễn đặc biệt hoàn toàn mới cùng những tiết mục mà người hâm mộ đã mong chờ từ lâu. Anh hy vọng sẽ tạo nên những kỷ niệm khó quên thông qua việc hé lộ những khía cạnh chưa từng được biết đến của bản thân, những cuộc trò chuyện chân thành, cùng nhiều hoạt động được thiết kế để tăng cường sự tương tác gần gũi với người hâm mộ.

Sự kiện fan meeting Boys Over Son Young-jae tại Seoul sẽ diễn ra vào ngày 14/11, với hai khung giờ là 14h và 19h, tại Nhà hát lớn thuộc Trung tâm Văn hóa & Nghệ thuật Donghae, nằm trong khuôn viên Đại học Kwangwoon (quận Nowon, Seoul).

Trước đó, Eric ra mắt với tư cách là thành viên nhóm THE BOYZ vào năm 2017. Đầu năm nay, các thành viên THE BOYZ đã yêu cầu chấm dứt hợp đồng độc quyền với công ty quản lý cũ do những vấn đề như chậm trễ thanh toán thu nhập. Đến tháng 4/2026, tòa án đã chấp thuận lệnh tạm dừng hiệu lực của các hợp đồng này. Sau đó, Eric đã ký hợp đồng độc quyền cá nhân với GRID Entertainment.