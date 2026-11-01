Eric Nam trở lại chương trình âm nhạc Hàn Quốc sau 7 năm, tái hiện sân khấu debut đầy hoài niệm

Trong tập phát sóng ngày 30/10 của chương trình The Seasons: Sung Si Kyung's Eardrum Boyfriend trên kênh KBS2, Eric Nam đã trở lại truyền hình âm nhạc Hàn Quốc sau 7 năm.

Tại đây, nam ca sĩ trình diễn một số ca khúc đáng chú ý trong sự nghiệp, bao gồm bản hit Good For You và Psycho – đĩa đơn chủ đề thuộc album phòng thu thứ tư mới phát hành mang tên Confessions of a Lonely Heart.

Ảnh: Allkpop

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 14 năm hoạt động nghệ thuật, Eric Nam đã có dịp nhìn lại những ngày đầu sự nghiệp thông qua ca khúc debut Heaven's Door, phát hành năm 2013.

Nam ca sĩ chia sẻ anh vẫn nhớ rõ sân khấu âm nhạc đầu tiên của mình. Khi MC Sung Si Kyung đề nghị tái hiện lại màn trình diễn năm xưa, Eric Nam hào hứng đáp: "Nếu đã làm thì tôi phải làm cho thật hoàn hảo".

Để màn tái hiện trở nên chân thực, Eric Nam chuẩn bị đầy đủ những đạo cụ từng sử dụng trong lần đầu ra mắt, bao gồm chiếc kính gọng dày không tròng và micro đứng.

Với diện mạo cùng phong cách biểu diễn gợi nhớ hình ảnh thời trẻ, anh một lần nữa thể hiện Heaven's Door, đưa khán giả trở về những ngày đầu trong hành trình âm nhạc của mình.

Bên cạnh những màn trình diễn, Eric Nam còn gây ấn tượng bởi sự nhanh trí và tính cách thân thiện trong cuộc trò chuyện với Sung Si Kyung.

Nhờ kinh nghiệm phỏng vấn nhiều ngôi sao quốc tế cũng như thường xuyên xuất hiện trên các chương trình truyền hình, nam ca sĩ dễ dàng tạo nên những màn đối đáp hài hước, tự nhiên với người dẫn chương trình, góp phần mang đến bầu không khí gần gũi và thoải mái.

Trong chương trình, Eric Nam cũng lần đầu trình diễn ca khúc Psycho trên sóng truyền hình. Lấy cảm hứng từ âm hưởng nhạc pop sôi động của thập niên 1980, bài hát khắc họa một cách hài hước những hành động có phần phi lý của một người đang yêu.

Với giọng hát ổn định cùng phong thái biểu diễn tự tin, nam ca sĩ cho thấy sự trưởng thành trong âm nhạc qua sản phẩm mới nhất.

Psycho nằm trong album Confessions of a Lonely Heart là album phòng thu đầu tiên của Eric Nam sau khoảng ba năm ra mắt ào ngày 16/10.

Trong dự án này, anh trực tiếp tham gia viết lời và sáng tác toàn bộ các ca khúc, lấy cảm hứng từ những trải nghiệm và cảm xúc cá nhân xoay quanh tình yêu, sự chia ly và nỗi cô đơn.

Ảnh: Stone Music Entertainment

Không chỉ tập trung vào âm nhạc, Eric Nam còn tích cực mở rộng hoạt động tại thị trường quốc tế. Anh giành vị trí thứ ba trong mùa thứ tư của chương trình truyền hình thực tế The Traitors do Peacock sản xuất, đồng thời xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt trong chương trình America's Got Talent của đài NBC.

Nam ca sĩ cũng góp mặt tại lễ trao giải MTV Video Music Awards 2026 và Tuần lễ thời trang New York.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Eric Nam tham gia lồng tiếng cho nhân vật Aang trong dự án hoạt hình Avatar Aang: The Last Airbender và góp mặt trong bộ phim sắp ra mắt K-Pop: The Debut. Anh cũng tham dự Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31.

Sau khi ký hợp đồng độc quyền với công ty All the Stories, Eric Nam đang chuẩn bị đẩy mạnh các hoạt động quảng bá tại Hàn Quốc và thị trường quốc tế.

Màn xuất hiện trên The Seasons được xem là bước khởi đầu cho chặng đường quảng bá mới, đồng thời đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của nam ca sĩ trên truyền hình âm nhạc quê nhà.