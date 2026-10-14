Equinor phát hiện mỏ dầu khí mới tại Biển Bắc

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Theo ước tính sơ bộ của nhà điều hành Equinor, phát hiện mới mang tên Grimsnes có trữ lượng từ 19 triệu đến 50 triệu thùng dầu quy đổi. Grimsnes nằm trong khu vực Oseberg, cách thành phố Bergen khoảng 145 km về phía tây, gần các mỏ Oseberg South và Tune do Equinor vận hành.

Các công ty dầu khí tại Na Uy đang tìm cách kéo dài vòng đời khai thác của những mỏ dầu khí đã đi vào giai đoạn trưởng thành bằng việc thăm dò các nguồn tài nguyên lân cận, sau đó kết nối với các giàn khai thác và cơ sở hạ tầng hiện có. Cách tiếp cận này giúp tận dụng hiệu quả các công trình sẵn có, đồng thời giảm nhu cầu đầu tư mới.

“Chúng tôi dự kiến nhanh chóng kết nối phát hiện mới với các cơ sở hạ tầng dưới biển hiện có và đưa sản lượng lên bờ thông qua giàn Oseberg South”, Phó Chủ tịch cấp cao của Equinor, Frode Skarstein, cho biết.

Cùng với các đối tác, Equinor đặt mục tiêu đưa ra quyết định đầu tư vào phát hiện mới này sớm nhất là vào mùa hè năm sau và bắt đầu khai thác trong vòng ba năm tới.

Việc phát hiện Grimsnes diễn ra trong bối cảnh Na Uy đang nỗ lực duy trì vai trò là một trong những nhà cung cấp dầu khí quan trọng của châu Âu. Biển Bắc là khu vực khai thác dầu khí lâu đời của nước này, với hệ thống mỏ, giàn khai thác và đường ống được phát triển qua nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, khi các mỏ lớn dần bước vào giai đoạn suy giảm sản lượng, việc tìm kiếm những nguồn tài nguyên mới gần các cơ sở hiện hữu trở thành một hướng đi quan trọng nhằm duy trì hoạt động khai thác và tận dụng các khoản đầu tư đã thực hiện.

Đối với Equinor, Grimsnes có thể bổ sung nguồn tài nguyên cho danh mục dự án tại thềm lục địa Na Uy, đồng thời hỗ trợ chiến lược tối ưu hóa các tài sản dầu khí hiện hữu. Việc tiếp tục thăm dò quanh những trung tâm khai thác đang hoạt động cho phép doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội gia tăng trữ lượng mà không nhất thiết phải phụ thuộc vào các dự án phát triển hoàn toàn mới.

Tuy nhiên, mức độ đóng góp thực tế của phát hiện này đối với sản lượng dầu khí của Equinor và Na Uy sẽ còn phụ thuộc vào kết quả đánh giá trữ lượng, tiến độ triển khai và điều kiện khai thác trong những năm tới.