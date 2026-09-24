EQuest và Standard Chartered hợp tác huy động 325 triệu USD cho các dự án giáo dục

Theo kế hoạch, nguồn vốn huy động sẽ được EQuest Capital phân bổ cho một số nhóm dự án đầu tư tại Việt Nam; trong đó TP Hồ Chí Minh là địa bàn trọng điểm. Ảnh minh họa: Hồng Đạt/TTXVN

Lễ ký kết có sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đoàn công tác của Chính phủ Việt Nam và Tổng Giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) Richard Dean McClellan.

Thỏa thuận được kỳ vọng kết nối nguồn vốn quốc tế với các dự án giáo dục dài hạn tại Việt Nam, từ giáo dục phổ thông, đại học đến đào tạo công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo thỏa thuận, Standard Chartered sẽ đóng vai trò đối tác chiến lược trong việc cấu trúc và tham gia thu xếp các gói tài chính. Ngân hàng này có mạng lưới hoạt động kết nối Mỹ, Singapore, Việt Nam và các trung tâm tài chính quốc tế.

Tổng quy mô nguồn vốn quốc tế dự kiến huy động lên tới 325 triệu USD. Nguồn vốn sẽ được giải ngân thông qua EQuest Capital, sau đó phân bổ cho các dự án đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng giáo dục của EQuest tại Việt Nam; trong đó TP Hồ Chí Minh là địa bàn trọng điểm.

EQuest Capital là thành viên của VIFC-HCMC, được thành lập trên cơ sở Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam và Nghị định số 323/2025/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Thông qua hệ sinh thái tài chính cùng các chính sách và cơ chế ưu đãi vượt trội về quản lý ngoại hối, thuế và khuôn khổ pháp lý quốc tế của VIFC-HCMC, EQuest Capital sẽ được tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tiếp nhận, cấu trúc và triển khai nguồn vốn đầu tư trực tiếp vào các dự án trọng điểm một cách minh bạch, an toàn và tối ưu hóa hiệu quả kinh tế.

Ông Trương Hoàng Nam, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Tập đoàn Giáo dục Equest cho biết, thỏa thuận với Standard Chartered là một dấu mốc trong chiến lược huy động nguồn lực quốc tế cho lĩnh vực giáo dục của tập đoàn. Thông qua hợp tác với Standard Chartered và vai trò kết nối của VIFC-HCMC, EQuest kỳ vọng mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn dài hạn để đầu tư vào hạ tầng, phát triển chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, nguồn vốn huy động sẽ được EQuest Capital phân bổ cho một số nhóm dự án đầu tư tại Việt Nam; trong đó TP Hồ Chí Minh là địa bàn trọng điểm.

Một trong các hạng mục là xây dựng phân hiệu đại học tập trung vào các lĩnh vực công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, khoa học dữ liệu, robot, bán dẫn, kỹ thuật hệ thống công nghiệp, điều dưỡng và y tế, với định hướng đào tạo bậc đại học và sau đại học.

Nguồn vốn cũng được sử dụng để mở rộng hợp tác liên kết đào tạo đại học quốc tế tại Việt Nam, bao gồm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và phát triển hạ tầng khuôn viên cùng các trường, viện đại học quốc tế tại châu Á và Mỹ.

Bên cạnh đó, EQuest dự kiến phát triển hệ thống trường quốc tế, hướng tới mô hình giáo dục phổ thông liên cấp; nâng cấp và mở rộng hệ thống giáo dục phổ thông tư thục; đồng thời phát triển nền tảng công nghệ giáo dục (EdTech), cung cấp các ứng dụng công nghệ và chương trình giáo dục tại Việt Nam và quốc tế.

Ngoài hoạt động thu xếp vốn, Standard Chartered dự kiến phối hợp nghiên cứu và cung cấp các sản phẩm tín dụng, quản lý ngoại hối dành cho đội ngũ chuyên gia và giảng viên toàn cầu.

Ông Richard Dean McClellan, Tổng Giám đốc điều hành VIFC-HCMC cho rằng, hợp tác giữa EQuest và Standard Chartered thể hiện vai trò mà VIFC-HCMC hướng tới trong việc kết nối các định chế tài chính quốc tế với các dự án đầu tư dài hạn tại Việt Nam.

Theo ông Richard Dean McClellan, việc kết nối nguồn lực tài chính quốc tế với các dự án giáo dục cụ thể có thể tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp giáo dục Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới tài chính và hợp tác quốc tế, đồng thời góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Sau lễ ký kết, các bên sẽ tiếp tục đánh giá tính khả thi, xác định cấu trúc tài chính và xây dựng lộ trình triển khai đối với từng nhóm dự án. Việc huy động và giải ngân vốn sẽ thực hiện theo tiến độ thực tế, trên cơ sở đáp ứng các điều kiện pháp lý và phê duyệt cần thiết.