EPU tăng kết nối doanh nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên

Ra mắt cổng thông tin kết nối việc làm - EJOB.

Gắn kết nhà trường với doanh nghiệp

Chương trình là dịp để nhà trường ghi nhận sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực tập và tuyển dụng; đồng thời mở rộng kết nối giữa Nhà trường, doanh nghiệp, cựu sinh viên và người học.

Tại chương trình, PGS.TS Vũ Đình Ngọ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực gửi lời cảm ơn tới các doanh nghiệp đã đồng hành, phối hợp và đóng góp tích cực vào hoạt động của Nhà trường trong thời gian qua.

PGS.TS Vũ Đình Ngọ nhấn mạnh, sự tham gia của doanh nghiệp có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình nâng cao chất lượng đào tạo, giúp Nhà trường tăng cường kết nối với thực tiễn sản xuất, kinh doanh và nhu cầu của thị trường lao động. Đồng thời, sự phối hợp giữa Nhà trường và doanh nghiệp góp phần tạo thêm cơ hội để sinh viên được tiếp cận môi trường nghề nghiệp, tích lũy kinh nghiệm và phát triển năng lực chuyên môn.

Đại diện doanh nghiệp, ông Trần Văn Hòa – Phó Trưởng ban Nhân lực, Công ty VNPT Technology, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) gửi lời cảm ơn tới Trường Đại học Điện lực đã quan tâm, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Trần Văn Hòa – Phó Trưởng ban Nhân lực, Công ty VNPT Technology, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Theo ông Trần Văn Hòa, sự phát triển bền vững của doanh nghiệp luôn gắn với chất lượng nguồn nhân lực. Vì vậy, việc tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo có ý nghĩa thiết thực trong đào tạo, tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực. Các hoạt động tham quan, thực tập, tuyển dụng, trao đổi chuyên gia và phối hợp nghiên cứu thời gian qua đã giúp sinh viên hiểu rõ hơn về môi trường làm việc, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực trẻ được đào tạo bài bản.

Thêm kênh kết nối việc làm cho sinh viên

Trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Điện lực ra mắt Cổng thông tin kết nối việc làm giữa sinh viên và doanh nghiệp. Cổng thông tin được xây dựng nhằm hỗ trợ sinh viên tiếp cận các cơ hội thực tập, việc làm và thông tin tuyển dụng; đồng thời tạo thêm kênh để doanh nghiệp kết nối với nguồn nhân lực phù hợp.

Cùng với đó, Câu lạc bộ Doanh nhân Cựu sinh viên Trường Đại học Điện lực cũng chính thức được ra mắt. Câu lạc bộ là không gian kết nối các doanh nhân là cựu sinh viên của Trường, tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, mở rộng quan hệ hợp tác và tăng cường sự đồng hành của cựu sinh viên với Nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên.

Ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân Cựu sinh viên Trường Đại học Điện lực.

Việc ra mắt hai hoạt động góp phần mở rộng các kênh kết nối giữa Nhà trường với doanh nghiệp và mạng lưới cựu sinh viên, đặc biệt trong các lĩnh vực việc làm, thực tập, tuyển dụng và chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tập trung trao đổi ba nội dung chính: nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp; cách thức sử dụng Cổng thông tin kết nối việc làm giữa sinh viên và doanh nghiệp; vai trò của Câu lạc bộ Doanh nhân Cựu sinh viên trong việc hỗ trợ sinh viên.

Đồng thời chia sẻ thông tin về nhu cầu tuyển dụng, yêu cầu đối với nguồn nhân lực trẻ và những hình thức phối hợp phù hợp giữa Nhà trường với doanh nghiệp. Nội dung trao đổi cũng tập trung vào việc tạo thêm cơ hội để sinh viên tiếp cận môi trường nghề nghiệp, đồng thời phát huy vai trò của doanh nghiệp và cựu sinh viên trong quá trình hỗ trợ, đồng hành cùng người học.

Đại biểu cùng nhà trường chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Chương trình Gặp mặt doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và ra mắt Cổng thông tin kết nối việc làm, Câu lạc bộ Doanh nhân Cựu sinh viên Trường Đại học Điện lực năm 2026 góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Nhà trường với cộng đồng doanh nghiệp và cựu sinh viên. Qua đó, các bên có thêm những kênh kết nối thiết thực trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, thực tập, tuyển dụng và hỗ trợ cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.