EPU khai mạc đánh giá chứng nhận giai đoạn 1 Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 21001:2018

Tham dự buổi khai mạc, về phía đoàn đánh giá của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) có ông Lê Vũ Soái - Trưởng đoàn đánh giá. Về phía Nhà trường có NGƯT. PGS.TS Vũ Đình Ngọ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực, cùng đại diện các đơn vị được đánh giá.

NGƯT. PGS.TS Vũ Đình Ngọ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực phát biểu tại buổi khai mạc.

Phát biểu tại buổi khai mạc, NGƯT.PGS.TS Vũ Đình Ngọ nhấn mạnh tầm quan trọng của đợt đánh giá đối với Nhà trường. Đây là dịp để Nhà trường nhìn nhận khách quan mức độ phù hợp và hiệu lực của hệ thống quản lý đang áp dụng. Kết quả đánh giá cũng là cơ sở để Nhà trường bước sang giai đoạn tiếp theo của quá trình chứng nhận.

ISO 21001:2018 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý dành riêng cho tổ chức giáo dục. Tiêu chuẩn hướng tới đáp ứng nhu cầu và nâng cao sự hài lòng của người học cùng các bên liên quan.

Đợt đánh giá diễn ra trong hai ngày 19 và 21/10/2026, với phạm vi là quản lý hoạt động đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học. Đoàn sẽ xác định sự phù hợp của hệ thống quản lý và khả năng đáp ứng các yêu cầu pháp luật cùng các yêu cầu khác mà Nhà trường phải tuân thủ. Đoàn cũng đánh giá hiệu lực và mức độ sẵn sàng của hệ thống. Kết quả đánh giá giai đoạn 1 sẽ là cơ sở để kiến nghị đánh giá chứng nhận giai đoạn 2.

Ông Lê Vũ Soái - Trưởng đoàn đánh giá phát biểu tại chương trình.

Tại buổi khai mạc, ông Lê Vũ Soái - Trưởng đoàn đánh giá, đã thông tin về lịch làm việc của đoàn trong những ngày tiếp theo. Theo đó, đoàn sẽ làm việc với Ban lãnh đạo và Văn phòng trường, trong đó có nội dung xem xét hồ sơ pháp lý của Nhà trường.

Các đơn vị được đánh giá gồm Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Phòng Tổ chức - Nhân sự, Phòng Phát triển dịch vụ, Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trung tâm Đào tạo thường xuyên và Trung tâm Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp. Tại mỗi đơn vị, đoàn sẽ xem xét các điều khoản của tiêu chuẩn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Một số hoạt động chung như quản lý tài liệu, quản lý hồ sơ và giám sát mục tiêu được xem xét tại tất cả các đơn vị.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Ngay sau buổi khai mạc, đoàn đánh giá đã bắt đầu phiên làm việc đầu tiên tại phòng họp SA301. Đợt đánh giá sẽ khép lại bằng buổi họp kết thúc vào chiều 21/10, với sự tham dự của lãnh đạo Nhà trường và đại diện các đơn vị.