EPU giành 5 huy chương tại Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc

Đoàn thể thao EPU tham gia tại Đại hội.

Ngày 26/10, đoàn thể thao Trường Đại học Điện lực hoàn thành các nội dung thi đấu tại Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026, giành tổng cộng 5 huy chương (gồm 3 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng) và đóng góp 98 điểm vào thành tích chung.

Ở môn Điền kinh, vận động viên Nguyễn Hồng Vũ giành huy chương Bạc nội dung nhảy cao nam với thành tích 1,80m. Nguyễn Xuân Hiệp giành huy chương Bạc nội dung chạy 200m nam với thành tích 24,13 giây và huy chương Đồng nội dung chạy 100m nam với thành tích 11,70 giây. Đội tuyển Điền kinh đóng góp 30 điểm vào thành tích chung của đoàn Trường Đại học Điện lực.

Một số hình ảnh sinh viên EPU tại Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc.

Ở môn Pickleball, vận động viên Đinh Công Đỉnh giành huy chương Bạc nội dung đơn nam, đóng góp 15 điểm. Tại môn Vovinam, Trương Duy Nguyệt giành huy chương đồng nội dung đối kháng nam hạng cân trên 55kg đến 60kg, mang về 27 điểm.

Trong khi đó, ở môn Cầu lông, 4 cặp đôi của EPU đồng hạng 5, vận động viên Phạm Hoàng Duy xếp hạng 9 nội dung đơn nam. Đội tuyển Cầu lông đóng góp 26 điểm vào thành tích chung của đoàn.

Theo bảng tổng hợp của Ban Tổ chức cập nhật ngày 27/10, Trường Đại học Điện lực đạt 98 điểm, xếp thứ 16 trong tổng số 140 trường tham gia và đứng thứ 26 trên bảng tổng hợp huy chương.

Kết quả trên ghi nhận nỗ lực tập luyện, tinh thần thi đấu và sự quyết tâm của các vận động viên EPU. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong sinh viên, khuyến khích người học rèn luyện sức khỏe, phát triển thể chất và nâng cao đời sống tinh thần.