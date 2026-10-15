EPU đồng hành lan tỏa tri thức, thắp sáng ước mơ tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, Gia Lai
Chiều 14/10/2026, PGS.TS Đinh Văn Châu – Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực tham dự Lễ khánh thành và trao tặng thư viện tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, xã Phú Thiện, tỉnh...
Dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn; đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, đơn vị đồng hành, nhà tài trợ, cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng.
Sự kiện là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần cải thiện điều kiện học tập, bổ sung nguồn học liệu và tạo dựng không gian đọc sách cho học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng. Nhà trường được hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp và đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho 2 thư viện với tổng kinh phí 700 triệu đồng.
Tại chương trình, các đơn vị tài trợ trao tặng nhà trường 2 tủ sách Kim Đồng, mỗi tủ hơn 900 đầu sách, với tổng kinh phí 100 triệu đồng; 2 tủ sách Tân Việt trị giá 60 triệu đồng và 10 bộ sách công nghệ bút chấm đọc – học tiếng Anh Tân Việt trị giá 20 triệu đồng. Các nguồn học liệu góp phần hỗ trợ học sinh tiếp cận tri thức, phát triển kỹ năng, hình thành thói quen đọc sách và hỗ trợ giáo viên trong quá trình giảng dạy, tổ chức các hoạt động giáo dục.
Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Trường Tiểu học Lý Tự Trọng bày tỏ cảm ơn các cơ quan, đơn vị đồng hành và nhà tài trợ đã quan tâm, hỗ trợ nhà trường xây dựng, hoàn thiện hệ thống thư viện. Đây là nguồn động viên thiết thực, góp phần tạo môi trường học tập thuận lợi, khuyến khích học sinh đọc sách, tự học và khám phá tri thức.
Trường Tiểu học Lý Tự Trọng được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Lý Tự Trọng và Trường Tiểu học Nguyễn Trãi. Hiện trường có 1 điểm trường chính, 1 phân hiệu và 2 điểm trường lẻ. Năm học 2026–2027, trường có 30 lớp với tổng số 761 học sinh, trong đó 98% là học sinh dân tộc thiểu số.
Một số hình ảnh nổi bật tại chương trình:
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/epu-dong-hanh-lan-toa-tri-thuc-thap-sang-uoc-mo-tai-truong-tieu-hoc-ly-tu-trong-gia-lai-post364015.html