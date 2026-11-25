Rác thải tăng nhanh, thu hồi chưa theo kịp

Trong tham luận “Kéo dài tối đa vòng đời đồ điện tử bằng cách chuyển dịch từ mô hình tuyến tính sang vòng lặp lại bằng mô hình kinh tế tuần hoàn” tại Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường năm 2026, TS. Trần Văn Miều, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, nhấn mạnh: rác thải điện tử là một trong những nhóm chất thải tăng nhanh và độc hại nhất, chứa nhiều kim loại nặng và hóa chất có thể gây ô nhiễm đất, nước, không khí.

Nghịch lý là trong rác thải điện tử lại có rất nhiều giá trị đang bị bỏ phí. Thiết bị điện tử chứa vàng, bạc, đồng, coban, đất hiếm. Các bảng mạch in (PCB) dù chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng được tập trung khai thác vì hàm lượng kim loại quý còn cao hơn cả trong quặng tự nhiên. Nếu không thu hồi, doanh nghiệp vừa mất tài nguyên, vừa phải gánh thêm chi phí xử lý ô nhiễm, vừa tăng áp lực khai thác quặng mỏ mới.

EPR cần đi vào thực chất hơn

Tại Việt Nam, EPR đã được quy định nhiều năm, song việc thu hồi, tái chế cần tiếp tục đi vào thực chất. Rác thải, nhất là rác thải điện tử, bao bì và chất thải nguy hại từ hộ gia đình vẫn tăng nhanh, trong khi hệ thống thu gom còn phân tán, thiếu điểm thu hồi chung, hạ tầng tái chế chưa đồng đều.

Nhiều doanh nghiệp mới dừng ở việc hoàn thành nghĩa vụ bằng đóng góp tài chính, chưa trực tiếp tổ chức thu hồi, kiểm soát chất lượng và kết quả tái chế. Đây chính là lý do Luật sửa đổi chuyển EPR sang trách nhiệm trực tiếp, rõ ràng và có kiểm chứng hơn.

Kéo dài vòng đời sản phẩm là cách thiết thực nhất để nhà sản xuất thể hiện trách nhiệm: sản phẩm làm ra phải dùng được lâu, sửa được, nâng cấp được và thu hồi được, thay vì nhanh chóng trở thành rác.

Với môi trường, điều này giúp giảm rác thải, giảm nhu cầu khai thác nguyên liệu mới và giảm phát thải khí nhà kính từ sản xuất mới. Với doanh nghiệp, đó là cơ hội tiết kiệm nguyên liệu, tạo nguồn tài nguyên thứ cấp, mở rộng thị trường sửa chữa, tân trang, đổi cũ lấy mới và nâng cao uy tín xanh.

TS. Trần Văn Miều khẳng định, kéo dài vòng đời sản phẩm gắn chặt với thiết kế sinh thái và mô hình dịch vụ thay cho sở hữu, giúp doanh nghiệp giữ được khách hàng, kiểm soát dòng sản phẩm sau sử dụng và chủ động hơn trong thu hồi, tái chế.

Sơ đồ các giai đoạn của mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành điện tử.

Cùng quan điểm, TS. Phan Tuấn Hùng, Giám đốc Văn phòng Hội đồng EPR quốc gia cho rằng, EPR là công cụ kinh tế vận hành theo nguyên tắc thị trường, giúp thúc đẩy ngành tái chế, tạo việc làm và bảo đảm tài nguyên được luân chuyển giữa đầu vào sản xuất và đầu ra chất thải.

Ông Hoàng Đức Vượng, Chủ tịch Hiệp hội Nhựa tái chế Việt Nam cũng nhấn mạnh EPR khuyến khích doanh nghiệp thiết kế sản phẩm, bao bì sinh thái, dễ thu gom và tái chế hơn, qua đó giảm chi phí cho đơn vị tái chế.

Tuy nhiên, việc thu hồi và thực thi EPR vẫn còn những khó khăn nhất định. TS. Phan Tuấn Hùng lưu ý, chỉ những công nghệ tái chế tiên tiến, hiện đại, đạt chuẩn môi trường mới được hưởng lợi từ EPR, trong khi nhiều cơ sở tái chế nhỏ khó tiếp cận công nghệ cao và cần liên kết lại.

Ở góc độ quản lý, việc thu hồi còn phân tán, thiếu điểm thu hồi chung, hạ tầng tái chế chưa đồng đều và cơ chế kiểm chứng kết quả cần chặt chẽ hơn để trách nhiệm của nhà sản xuất đi vào thực chất.

Vì vậy, Luật sửa đổi không chỉ điều chỉnh một vài quy định kỹ thuật, mà thay đổi căn bản cách tiếp cận quản lý: phân cấp mạnh, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tăng trách nhiệm của doanh nghiệp và trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu.

Luật mới: Làm thật, có hồ sơ, có kiểm chứng

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng, Luật được sửa đổi theo hướng cải cách mạnh thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với hậu kiểm chặt chẽ; đồng thời tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý chất thải, tạo thuận lợi cho hoạt động tái chế, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và trao quyền chủ động cho địa phương.

Trong đó, EPR là một trong những nội dung được hoàn thiện. Luật sửa đổi hoàn thiện quy định về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu; bổ sung trách nhiệm pháp lý đối với tổ chức được ủy quyền thực hiện nghĩa vụ tái chế; đồng thời thiết lập cơ chế chuyển tiếp đối với một số nhóm sản phẩm, bao bì chưa có đủ hạ tầng tái chế.

Điểm mới lớn nhất là bỏ cơ chế đóng góp tài chính để hoàn thành nghĩa vụ tái chế, tăng trách nhiệm trực tiếp của nhà sản xuất, nhập khẩu trong thu hồi, tái chế sản phẩm, bao bì sau sử dụng.

Để doanh nghiệp thích ứng, Luật mở rộng các hình thức thực hiện trách nhiệm tái chế: thu hồi để tự tái chế hoặc chuyển giao cho đơn vị tái chế; thuê đơn vị thu hồi, tái chế; ủy quyền cho tổ chức trung gian (PRO); xuất khẩu để tái chế; kết hợp các hình thức hoặc thực hiện theo hình thức khác do Chính phủ quy định.

Theo Luật, từ năm 2033, doanh nghiệp chỉ thực hiện trách nhiệm tái chế theo các hình thức: thu hồi để tự tái chế, chuyển giao cho đơn vị tái chế hoặc ủy quyền cho PRO thực hiện.

Luật cũng quy định PRO phải chịu trách nhiệm trước bên ủy quyền và trước pháp luật về việc thu hồi, chuyển giao sản phẩm, bao bì cho đơn vị tái chế phù hợp.

Theo dự thảo Nghị định hướng dẫn, PRO phải đăng ký nhóm sản phẩm, bao bì dự kiến nhận ủy quyền trước khi thực hiện; lưu giữ hồ sơ, chứng từ và báo cáo kết quả phải được kiểm toán. Nói cách khác, ủy quyền không còn là chuyển giao rủi ro, mà là quan hệ có trách nhiệm pháp lý, có hồ sơ, có kiểm chứng.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng. (Ảnh: Media Quốc hội)

Một đề xuất mang tính tháo gỡ thực tiễn trong dự thảo Nghị định là cho phép nhà sản xuất, nhập khẩu, PRO, cơ sở tái chế và cơ sở xử lý chất thải trực tiếp hoặc phối hợp thiết lập điểm thu hồi. Mỗi điểm có thể tiếp nhận nhiều loại sản phẩm, bao bì không phân biệt nhãn hiệu. Giải pháp này trực tiếp giải quyết “nút thắt” thu hồi phân tán.

Riêng với phương tiện giao thông đường bộ, Luật quy định lùi thời điểm bắt đầu thực hiện trách nhiệm tái chế từ ngày 1/1/2027 sang ngày 1/1/2030, để doanh nghiệp có thêm thời gian chuẩn bị cơ chế thu hồi và hạ tầng tái chế.

Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp từ thiết kế

Theo TS. Trần Văn Miều, kinh nghiệm quốc tế cho thấy, EPR chỉ hiệu quả khi hội đủ 3 điều kiện: pháp luật chặt chẽ, hệ thống thu gom đồng bộ và công nghệ tái chế đạt chuẩn. Nhật Bản là ví dụ điển hình: các hãng điện tử phải chịu trách nhiệm cả về tài chính và kỹ thuật trong thu hồi, tái chế sản phẩm cũ, nhờ đó tỷ lệ tái chế kim loại từ rác thải điện tử đạt tới 98% vào năm 2010.

Pháp lựa chọn cách tạo động lực kinh tế, giảm thuế giá trị gia tăng xuống còn 5,5% đối với sản phẩm làm từ vật liệu tái chế. Trong khu vực, Singapore áp dụng EPR bắt buộc với rác thải điện tử, Thái Lan cấm nhập khẩu rác thải điện tử, còn Malaysia đặt mục tiêu không còn rác thải tại các bãi chôn lấp vào năm 2030.

Từ những kinh nghiệm đó, TS. Trần Văn Miều cho rằng, để nâng cao hiệu quả tái chế cần bắt đầu từ khâu thiết kế, bảo đảm sản phẩm dễ tháo rời, dễ sửa chữa, dễ tái chế và thuận lợi cho thu hồi sau sử dụng, dựa trên 4 trụ cột: thiết kế sinh thái; kéo dài vòng đời sản phẩm thông qua sửa chữa, tái sử dụng, tân trang; phát triển mô hình dịch vụ thay cho sở hữu; thu hồi và tái chế sâu.

Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Cùng hướng tiếp cận, trong tham luận tại Diễn đàn, PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường đề xuất áp dụng nguyên tắc kinh tế tuần hoàn vào toàn bộ vòng đời hạ tầng phần cứng số; khuyến khích mô hình “Phần cứng dưới dạng dịch vụ”, kéo dài tuổi thọ máy chủ bằng bảo trì dự đoán ứng dụng AI và tái sử dụng các cụm linh kiện còn tốt.

Bên cạnh đó, cần giám sát thực thi nghiêm quy định EPR đối với rác thải điện tử, máy chủ, thiết bị viễn thông và pin lưu trữ thải bỏ; hỗ trợ đầu tư các tổ hợp tái chế công nghệ cao đạt chuẩn môi trường để thu hồi kim loại quý (vàng, bạc, đồng, paladi) và khoáng sản đất hiếm từ rác thải điện tử, biến rác thải công nghệ thành nguồn tài nguyên thứ cấp phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn và điện tử trong nước.

PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường.

Doanh nghiệp cần chuẩn bị sớm

EPR chuyển sang trách nhiệm trực tiếp không chỉ là thay đổi thủ tục, mà là yêu cầu doanh nghiệp nhìn lại toàn bộ vòng đời sản phẩm từ thiết kế, sản xuất, phân phối đến thu hồi và tái chế.

Dù Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đến ngày 1/3/2027 mới có hiệu lực, doanh nghiệp không nên chờ đến sát thời hạn mới bắt đầu. Chuẩn bị sớm sẽ giúp doanh nghiệp thích ứng kịp lộ trình, tránh bị động về chi phí, hạ tầng thu hồi và hồ sơ kiểm chứng.

Trước hết, doanh nghiệp cần rà soát sản phẩm, bao bì thuộc trách nhiệm tái chế và lựa chọn cách làm phù hợp: tự thu hồi, thuê đơn vị tái chế, ủy quyền cho PRO hoặc kết hợp các hình thức. Nếu ủy quyền, cần kiểm tra kỹ năng lực, hồ sơ và báo cáo kiểm toán của PRO, bởi doanh nghiệp vẫn là chủ thể chịu trách nhiệm tái chế.

Song song đó, doanh nghiệp cần thiết kế sản phẩm dễ tháo rời, dễ sửa chữa, dễ tái chế; mở điểm thu hồi chung và thông tin rõ cho người dân nơi trả sản phẩm cũ. Cuối cùng là chuẩn bị hồ sơ, dữ liệu và chi phí, để đến năm 2033, khi áp dụng đầy đủ trách nhiệm trực tiếp, doanh nghiệp đã sẵn sàng biến nghĩa vụ thành lợi thế: tiết kiệm nguyên liệu, tạo nguồn tài nguyên thứ cấp, nâng cao uy tín và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị tuần hoàn trong nước và khu vực.