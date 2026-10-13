Epik High và Davichi lần đầu tiên hợp tác trong đĩa đơn mới

Hai nhóm sẽ phát hành ca khúc mới "Mise en scène" vào ngày 13/10 lúc 18 giờ (giờ Hàn Quốc) trên nhiều trang nhạc trực tuyến.

Đây là lần đầu tiên Epik High và Davichi hợp tác kể từ khi ra mắt, hứa hẹn mang đến sự kết hợp độc đáo giữa giọng hát giàu cảm xúc của Davichi và phong cách rap sắc bén của Epik High.

Đặc biệt, Kim Han Ju của nhóm Silica Gel cùng hai thành viên Tablo và Mithra Jin của Epik High cũng tham gia vào quá trình sản xuất ca khúc.

Người hâm mộ đang rất hào hứng trước màn kết hợp này. Ảnh: Epik High

Epik High ra mắt năm 2003 và đã xây dựng thế giới âm nhạc riêng của mình thông qua dòng nhạc hip-hop.

Trong khi đó Davichi, ra mắt năm 2008, lại nổi tiếng với nhiều thể loại nhạc khác nhau, đặc biệt là ballad.

Vì hai nhóm theo đuổi những thể loại hoàn toàn khác nhau, họ hiếm khi có cơ hội gặp gỡ nhau về âm nhạc, điều này càng khiến sự kết hợp bất ngờ này trở nên thú vị hơn đối với người hâm mộ.

Vào ngày 12/10, hai nhóm cũng đã tiết lộ những thước phim hậu trường quá trình sản xuất bài hát thông qua kênh YouTube cá nhân của thành viên Kang Min Kyung thuộc nhóm Davichi.

Đoạn video ghi lại quá trình làm việc và thu âm của các nghệ sĩ, với những cuộc thảo luận chuyên sâu, trao đổi ý tưởng cởi mở và sự động viên lẫn nhau.

Không chỉ cho thấy tinh thần làm việc chuyên nghiệp, video còn hé lộ sự ăn ý và bầu không khí vui vẻ giữa các thành viên Epik High và Davichi trong lần đầu hợp tác.

Người hâm mộ đang rất hào hứng với sự kết hợp mới mẻ này và hy vọng một sự bùng nổ cho màn kết hợp này.