Epic Holdings ra mắt thương hiệu phát triển bất động sản hạng sang

Chia sẻ tại sự kiện, bà Lương Hồng Anh, Chủ tịch HĐQT Epic Holdings, cho rằng phát triển đô thị cần song hành với việc gìn giữ bản sắc, đồng thời tiếp nhận những xu hướng mới về kiến trúc và phong cách sống.

Tara Maison tại Mỹ Đình là dự án đầu tiên được giới thiệu, đánh dấu bước khởi đầu trong chiến lược phát triển sản phẩm của Epic Holdings.

Trong khuôn khổ sự kiện ra mắt thương hiệu, Epic Holdings giới thiệu Timeless Collection, gồm 5 dự án mang thương hiệu Tara tại Hà Nội: Tara Maison tại Mỹ Đình; Tara Cosmo tại 231 Nguyễn Trãi; Tara Vista tại 261 Vũ Tông Phan; Tara Solis tại 64 Trung Văn và Tara Elite tại 55 Lê Đại Hành.

Bộ sưu tập được định hướng dành riêng cho thị trường Hà Nội, với mục tiêu xây dựng dấu ấn thông qua phong cách thiết kế và tiêu chuẩn phát triển nhất quán. Việc giới thiệu bộ sưu tập cũng đánh dấu bước đi của Epic Holdings trong phân khúc bất động sản hạng sang, nơi chất lượng tài sản và trải nghiệm của người sử dụng ngày càng được đặt lên hàng đầu.

Là dự án đầu tiên được giới thiệu, Tara Maison tọa lạc tại khu vực đối diện Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, thuộc phía Tây Hà Nội - nơi đang phát triển năng động với các công trình thể thao, thương mại, dịch vụ và hệ thống không gian đô thị hiện đại.

Dự án được định hướng theo phong cách sống hạng sang, chú trọng tính riêng tư, thẩm mỹ kiến trúc và trải nghiệm cư dân. Cách tiếp cận này hướng tới việc nhìn nhận giá trị bất động sản từ nhiều yếu tố, trong đó có chất lượng không gian sống, công năng sử dụng và những trải nghiệm được hình thành trong đời sống hằng ngày.

Sự hiện diện của Tara Maison diễn ra trong bối cảnh phía Tây Hà Nội tiếp tục là một trong những khu vực có nhịp độ phát triển đô thị đáng chú ý. Những chuyển động về hạ tầng, thương mại và dịch vụ đang góp phần định hình môi trường sống mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân.