HĐXX tuyên phạt Nguyễn Tiến Mãi (sinh năm 1985) 8 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1991) 8 năm tù; Lương Quốc Huy Hoàng (sinh năm 1981) 7 năm tù; Đỗ Khắc Anh Khang (sinh năm 1996) 3 năm 6 tháng tù và Nguyễn Minh Tuấn (sinh năm 1989) 2 năm tù cùng về tội "Nhận hối lộ".

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 11-2021 đến tháng 12-2023, các bị cáo lợi dụng nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị để nhận tiền "chung chi" hàng tháng của các hộ kinh doanh, người buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường. Đổi lại, những người đưa tiền không bị kiểm tra, lập biên bản hoặc xử phạt hành chính.

Vụ án bị phát giác từ đơn tố cáo của bà C. về việc Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu nộp tiền định kỳ để không bị xử lý vi phạm. Tối 15-12-2023, tại khu vực vỉa hè Công viên 23-9, Công an quận 1 (trước đây) bắt quả tang Tùng đang nhận 750.000 đồng của bà C. Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp nhận thêm đơn tố cáo của 32 người khác về hành vi tương tự.

Hình ảnh các bị cáo trong phiên xét xử từng bị tạm hoãn hồi tháng 6-2026

HĐXX nhận định bị cáo Mãi giữ vai trò chủ mưu, tổ chức, phân công nhiệm vụ, quyết định mức tiền thu và phân chia tiền hối lộ. Bị cáo Tùng và Khang trực tiếp thỏa thuận, thu tiền từ các hộ kinh doanh. Bị cáo Hoàng và Tuấn biết rõ nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền nhưng vẫn tham gia, nhận tiền được chia.

Trong đó, Mãi, Tùng và Hoàng phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng số tiền nhận hối lộ 554,9 triệu đồng. Riêng Khang và Tuấn tham gia từ tháng 4-2023, phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 395,05 triệu đồng.

Đối với 33 cá nhân đưa tiền, cơ quan điều tra xác định những người này bị ép buộc và chủ động khai báo trước khi hành vi phạm tội bị phát giác nên không xem xét xử lý hình sự.