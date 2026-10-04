Ép chuyển 1,5 tỷ đồng bằng ảnh, video nhạy cảm cắt ghép ở Thanh Hóa

Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Thanh Hóa), thời gian qua, các đối tượng thường thu thập hình ảnh cá nhân của nạn nhân trên mạng xã hội, sau đó sử dụng công nghệ để cắt ghép, chỉnh sửa thành hình ảnh, video có nội dung nhạy cảm.

Những hình ảnh này được gửi cho chính nạn nhân kèm lời đe dọa sẽ phát tán công khai nếu không chuyển tiền. Có trường hợp bị yêu cầu chuyển số tiền lên tới 1,5 tỷ đồng.

Tin nhắn kèm hình ảnh, video cắt ghép, các đối tượng gửi cho nạn nhân. Ảnh: CATH

Đáng chú ý, các đối tượng có xu hướng nhắm đến cán bộ, công chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cấp xã. Chúng đánh vào tâm lý lo sợ ảnh hưởng danh dự, uy tín và công việc để gây sức ép, buộc nạn nhân phải làm theo yêu cầu.

Mặc dù thủ đoạn tống tiền này không mới, việc ứng dụng công nghệ để tạo ra hình ảnh, video giả khiến nhiều người hoang mang, không nhận biết được đâu là thật, đâu là sản phẩm bị chỉnh sửa.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã hướng dẫn nạn nhân cách xử lý, ổn định tâm lý và nhận diện thủ đoạn. Nhờ đó, nhiều trường hợp đã không mắc bẫy, không chuyển tiền cho các đối tượng.

Thượng tá Nguyễn Xuân Toán, Phó Trưởng phòng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa, khuyến cáo người dân khi nhận tin nhắn đe dọa kèm hình ảnh, video nhạy cảm không nên hoảng sợ. Hình ảnh được đối tượng đưa ra hoàn toàn có thể đã bị cắt ghép, chỉnh sửa bằng công nghệ.

“Người dân cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo yêu cầu và không chuyển tiền. Đồng thời, nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh và xử lý”, Thượng tá Toán khuyến cáo.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tăng cường rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng. Ảnh: CATH

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân hạn chế công khai hình ảnh, thông tin cá nhân trên mạng xã hội; không kết bạn, trò chuyện, truy cập đường link lạ hoặc cung cấp thông tin riêng tư cho tài khoản không rõ danh tính.

Khi nhận được hình ảnh, video nhạy cảm hoặc tin nhắn đe dọa tống tiền, người dân cần bình tĩnh, không tranh cãi, không chuyển tiền, không tiếp tục làm theo yêu cầu của đối tượng và trình báo ngay cơ quan Công an để được hỗ trợ.