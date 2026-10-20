'Ép chặt' chi phí, lợi nhuận Nhựa Bình Minh vẫn đi lùi

CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với doanh thu thuần 1.462 tỷ đồng, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, trong khi doanh thu sụt giảm, giá vốn hàng bán lại tăng 9,4% lên 873,2 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm tới 19,7%, chỉ còn 589 tỷ đồng.

Để bù đắp phần lợi nhuận bị suy giảm, Nhựa Bình Minh đã tiết giảm mạnh các khoản chi phí hoạt động. Trong đó, chi phí bán hàng giảm từ 204,4 tỷ đồng xuống 136 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của Nhựa Bình Minh còn 319 tỷ đồng giảm so với 350 tỷ đồng trong quý III/2025 (Ảnh: BMP).

Chi phí tài chính giảm 46,7%, xuống 42,6 tỷ đồng. Riêng hai khoản mục này đã giảm tổng cộng hơn 105 tỷ đồng so với cùng kỳ. Phần lớn chi phí tài chính của doanh nghiệp là chiết khấu thanh toán dành cho các đại lý và nhà phân phối, thay vì chi phí lãi vay.

Đáng chú ý, hoạt động khác ghi nhận khoản lỗ 1,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 195,5 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế còn 319 tỷ đồng giảm so với 350 tỷ đồng trong quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Nhựa Bình Minh đạt 4.239 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 990 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 6.053 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.278 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả đạt được sau 9 tháng đầu năm Nhựa Bình Minh đã hoàn thành 70% kế hoạch doanh thu và 77,5% mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Nhựa Bình Minh ở mức 3.747 tỷ đồng, tăng 10,9% so với đầu năm.

Tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn với 3.118 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng từ 297 tỷ đồng đầu năm lên 713 tỷ đồng. Ngược lại, đầu tư tài chính ngắn hạn giảm xuống còn 1.470 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 96 tỷ đồng lên 267 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng tăng 18% so với đầu năm đạt 619 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn của doanh nghiệp ở mức 629 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định ghi nhận 336 tỷ đồng; chi phí xây dựng cơ bản dở dang còn 10 tỷ đồng, giảm so với 48 tỷ đồng đầu năm.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại cuối quý III/2026 ở mức 576 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Trong đó nợ ngắn hạn chiếm 559 tỷ đồng, còn nợ dài hạn là 17,5 tỷ đồng.

Các khoản mục nợ ngắn hạn đáng chú ý gồm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 143,8 tỷ đồng, chi phí phải trả 112,6 tỷ đồng, phải trả người bán 94,7 tỷ đồng và vay, nợ thuê tài chính 54,9 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt 3.171 tỷ đồng, tăng 10,2% so với đầu năm. Vốn góp của chủ sở hữu giữ nguyên ở mức 818 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 855 tỷ đồng lên 1.148 tỷ đồng.

CTCP Nhựa Bình Minh là công ty chuyên sản xuất các sản phẩm ống PVC cứng, PEHD (ống gân và ống trơn), phụ tùng ống, bình phun thuốc trừ sâu, nón bảo hộ lao động và các sản phẩm nhựa kỹ thuật khác. Công ty hiện sở hữu và vận hành 3 nhà máy sản xuất tại Tp.HCM, Tây Ninh và Hưng Yên với tổng công suất 150.000 tấn/năm, đáp ứng nhu cầu cung ứng hàng hóa cho thị trường cả nước. Công ty chiếm lĩnh khoảng 28% thị trường ống nhựa trong cả nước.